Először kapott ki a Barcelonában Hanga Ádám

Hanga Ádám együttese, az FC Barcelona 90-82-re kikapott a Crvena zvezda vendégeként a férfi kosárlabda Euroliga pénteki játéknapján. A magyar védő ezúttal kezdőként 21 és fél perc alatt 10 pontot szerzett és 8 VAL-lal zárt a mérkőzésen.

Éppen Hanga kezdte meg a pontgyártást a katalánok oldalán, azonban a Crvena zvezda magabiztosan hozta az első negyedet 24-13-ra. A második játékrészben sem tudott felzárkózni a Barca, így 44-32-vel vonulhattak pihenőre a csapatok.

A félidei szünet után ott folytatták a felek, ahol abbahagyták, viszont a harmadik negyed végén két tripla is összejött a Barcelonának, így 62-57-re felzárkózva vágtak neki az utolsó játékrésznek, amelyben nagy küzdelemben egyetlen pontra is sikeresen feljöttek a katalánok, sőt Hanga hármasával még 80-79-re vezettek is két perccel a meccs vége előtt! Ennek ellenére a végig jól játszó Milko Bjelica és Taylor Rochestie vezérletével végül a szerbek diadalmaskodtak.

Mióta nyáron a Barcelonába igazolt Hanga Ádám, ez volt az első meccse, amelyen vereséget szenvedett új csapatával.