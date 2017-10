MotoGP: Rossi nagyot esett, az év egyik legnagyobb versenye volt Japánban

A francia Johann Zarko szombaton kihasználta, hogy Marc Márquez és Valentino Rossi eltaktikázták a MotoGP Japán Nagydíjának kvalifikációját, így meglepetésre ő indulhatott az első helyről Motegiben vasárnap.

Nem volt könnyű dolga a versenyzőknek, sőt. Eső áztatta a pályát, úgyhogy közel sem voltak ideálisak a körülmények. Danilo Petrucci árt az élre az elején, majd 19 körrel a vége előtt jött egy kis dráma: Valentino Rossi csúszott ki és fejezte be a versenyt. Szerencsére úgy tűnt, nem sérült meg a veterán olasz.

Good to see @valeyellow46 get up and walk away unscathed!#JapaneseGP pic.twitter.com/xgdMD7aopf

— MotoGP™🇯🇵🏁 (@MotoGP) 2017. október 15.