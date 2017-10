Kézilabda BL: a Kiel ellen is megőrizte veretlenségét a Veszprém

A férfi kézilabda Bajnokok Ligájának 4. fordulójában megőrizte hibátlan mérlegét a Telekom Veszprém vasárnap. Az ellenfél a csoport utolsó helyén álló THW Kiel volt, amely megszorongatta ugyan a magyar csapatot, de legyőzni nem tudta.

A találkozó elején ellépett a rendkívül gyorsan játszó vendégcsapat 3-7-re, ezért Ljubomir Vranjes vezetőedzőnek már a tizedik percben időt kért. A folytatásban is rengeteget hibázott támadásban a Veszprém, de Renato Sulic beállásával feljavult a magyarok játéka támadásban és védekezésben is. Olyannyira, hogy kilenc percig gólt sem lőtt a Kiel, a hajrában azonban bekeményítettek a németek és 12-15-re megnyerték az első félidőt.

Fordulás után nekiesett ellenfelének a hazai csapat, Mikler Roland is nagyon elkapta a fonalat, így sikerült ledolgozni a félidei hátrányt és a két csapat fej-fej mellett haladt. Tíz perccel a vége előtt Nagy László egyik ujja megsérült, ennek ellenére a hajrában, döntetlen állásnál visszaállt (23-23) és gólt is szerzett. A második félidőben a csapat minden tagja hihetetlenül koncentráltan és elszántan játszott és ha nagyon nehezen is, de behúzta a negyedik csoportmérkőzését is.

Végeredmény – Kézilabda Bajnokok Ligája, B csoport, 4. mérkőzés Telekon Veszprém–THW Kiel (német) 26–24 (12–15) A csoport állása: 1. Telekom Veszprém 4 4 – – 122–108 +14 8 2. PSG (francia) 4 3 – 1 118–110 +8 6 3. Flensburg (német) 4 2 1 1 115–109 +6 5 4. Meskov Breszt (fehérorosz) 4 2 – 2 105–106 –1 4 5. Kielce (lengyel) 4 1 1 2 109–105 +4 3 6. Aalborg (dán) 4 1 – 3 105–110 –5 2 7. Celje (szlovén) 4 1 – 3 119–130 –11 2 8. THW Kiel (német) 4 1 – 3 94–109 –15 2