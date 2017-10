Új kapust szerződtetett a Fehérvár AV19

Az osztrák jégkorongligában (EBEL) szereplő Fehérvár AV19 Mark Visentin távozása után új kapus után nézett, szombaton pedig bejelentette Mac Carruth szerződtetését.

A 25 éves Carruth játékjogát 2010-ben foglalta le az NHL-ben szereplő Chicago Blackhawks, azóta a második számú tengerentúli ligának számító AHL-ben és a harmadik számú sorozatként számon tartott ECHL-ben védett.

Csupa jó dolgot hallottam a ligáról, a csapatról és a szurkolókról. Jackson Hole-ból, Wyomingból származom, az ismerőseim közül pedig többen is jártak már Európában az amerikai síválogatott tagjaként, ők meséltek arról, milyen szép hely Magyarország. Emellett ismerem David Gilbertet a csapatból, korábban szobatársak is voltunk, és az első profi évemben is együtt játszottunk. Első európai évemben szeretnék maradandót alkotni, segíteni a csapatnak abban, hogy minél több győzelmet szerezzünk és megismerkedni azzal az életmóddal, amiről már olyan sokat hallottam.