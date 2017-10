A Barcelona zárt kapuk mögött, Lionel Messi vezérletével győzte le 3-0-ra a Las Palmast a spanyol labdarúgó-bajnokságban. A találkozó előtt elterjedt az a hír, hogy nem rendezik meg a mérkőzést a katalán függetlenségi népszavazás miatt, végül nagy nehezen megszületett a döntés, hogy lesz meccs, de nézők nélkül.

A döntés után az As értesülései szerint ketten is lemondtak a Barca vezetőségéből. Az egyikük Carles Vilarrubí nemzetközi kapcsolatokért felelős alelnök (a nyitóképen szemüvegben), míg Jordi Monés fejlesztési igazgató is úgy döntött, távozik. A hírek szerint mindketten azért állnak fel, mert végül lejátszották a mérkőzést, mert a végső döntésben és a helyzet kezelésében nem volt egyetértés a vezetőségben.

Josep Maria Bartomeu klubelnök egyelőre nem erősítette meg a távozásokat, amelyeket a hírek szerint továbbiak követhetnek a napokban.