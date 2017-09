Győzelemmel ünnepeltek a szapporói hokihősök

A 2008-as szapporói világbajnokságon élvonalba jutott magyar jégkorong-válogatott 6-5-re legyőzte a finn öregfiúk csapatát az idén 90 esztendős hazai szövetség (MJSZ) születésnapi ünnepségén szombaton.

A Papp László Budapest Sportarénában rendezett mérkőzésen – amelyet a profi játékvezetéstől májusban visszavonult Gebei Péter is vezetett – a főként 1995-ös világbajnokokból álló finn együttes volt Pat Cortina csapatának ellenfele.

Az első harmad végén a MAC Budapest vezetőedzője, Majoross Gergely talált be, majd a visszavonulását augusztusban bejelentő, utolsó mérkőzését játszó Kovács Csaba növelte az előnyt.

A második húsz percben előbb Kovács, majd egy vendég gólt követően Majoross talált be újra. Horváth András góljára azonban a finnek – akik addig három, a kiállítást helyettesítő büntetőt is kihagytak – háromszor is felelni tudtak. A zárófelvonás a szurkolók „Öregember nem vénember, hejj, hejj!” rigmusaival indult, s míg a finnek egyenlítettek büntetőből, Tokaji Viktor elhibázott egyet. Végül Ladányi Balázs a levegőből ütötte be a korongot a vendégek kapujába, ezzel a magyar öregfiúk megszerezték a győzelmet.

Korábban a felnőtt női válogatott a lengyelekkel mérkőzött meg, és fölényes, 8-1-es sikert aratott.

Az egész napos ünnepség zárásaként 19 órakor a férfi válogatott szintén a lengyelekkel találkozik. Az új szövetségi kapitány, Jarmo Tolvanen először irányítja majd a magyar csapatot.

Eredmények öregfiúk mérkőzés:

Magyarország-Finnország 6-5 (2-0, 3-4, 1-1)

magyar gólszerzők: Majoross (20., 29.), Kovács (20., 23.), Horváth (31.), Ladányi (56.) női mérkőzés:

Magyarország-Lengyelország 8-1 (1-1, 4-0, 3-0)