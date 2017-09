Decemberben ismét összecsap Bellew és Haye

David Haye megkapja a lehetőséget, hogy visszavágjon márciusi legyőzőjének, Tony Bellew-nek. Az első meccsen a 11. menetben TKO-val szenvedett vereséget Haye, igaz utólag kiderült, hogy a hatodik menettől sérült Achillesszel bokszolt. Ellenfele is sérülten fejezte be az összecsapást, Bellewnál kéztörést diagnosztizáltak győzelme után.

Már a tavaszi meccs előtt is csípős stílusú felvezetést kapott a meccs és bár senki sem számíthat a Floyd Mayweather–Conor McGregor ütközethez hasonló trashtalk-háborúra, minden bizonnyal sok szópárbajt vívnak majd a felek a következő mérkőzés előtt is.

A visszavágó bejelentésekor David Haye rögtön elmondta, hogy Bellew megnyerte a lottót az első meccsen, de ott kétszer senki nem szokott nyerni. Érkezett is Bellew válasza:

Az első meccshez képest változás, hogy míg márciusban cirkálósúlyban ütköztek meg az ökölvívók, addig decemberben már nehézsúlyban rendezik meg a visszavágót.

Rematch between @TonyBellew and @mrdavidhaye to be shown live on Sky Sports Box Office: https://t.co/iGBfvV3XQG pic.twitter.com/TX1aLK81yd

— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) 2017. szeptember 29.