Donald Trump kirohanásával már Tom Brady sem ért egyet

Mi is foglalkoztunk vele, hogy Donald Trump legutóbbi kirohanása nem volt telitalálat. Az Egyesült Államok elnöke arra szólította fel az NFL-es klubelnököket, hogy rúgják ki azokat a játékosaikat, akik térdelnek a himnusz alatt tiltakozásul. Ezt általános felzúdulás követte, majd Trump erre azt tweetelte, hogy a szurkolóknak bojkottálniuk kellene a meccseket.

Ebből az következett, hogy a vasárnapi játéknapon minden csapat tagjai protestáltak, voltak olyanok is, akik ki sem mentek a pályára a himnusz idejére. Sőt, még egy baseball-játékos és féltérdre ereszkedett a nemzeti dal alatt.

Nem úgy tűnik, mintha Donald Trump nyerésre állna ebben a vitában és már jó barátjára, Tom Bradyre sem számíthat ebben a kérdésben. A New England Patriots ikonja egy hétfői rádióadásban azt mondta:

nem ért egyet Trumppal.

„Elég megosztó volt, amit írt. Én támogatom a csapattársaimat, hiszek abban, hogy lehet tiszteletben, szeretetben és bizalomban együtt élni. Erre tanítottak a szüleim és én így élem a mindennapjaimat” – mondta a rendkívül diplomatikus Brady, aki azt is megjegyezte, mindenkinek joga van tiltakozni valami ellen, ami neki nem tetszik, épp erre épül a demokrácia.

Donald Trump közben nem áll le. Hétfőn két tweetet is kiengedett a témában, az egyikben azt írta, kifütyülték azt a pár játékost, aki térdre ereszkedett, egy másikban pedig létrehozta a #StandForOurAnthem (állj fel a himnuszunkért) hashtaget.

Many people booed the players who kneeled yesterday (which was a small percentage of total). These are fans who demand respect for our Flag!

