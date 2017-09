Fucsovics Márton nagyon tud teniszezni, csak még nem hitte el

A vasárnap Davis Kupa mérkőzésen olyan teniszt láttunk, amilyet magyar játékostól nagyon régen nem.

Nemrég még Nadallal játszott, most a magyarok ellen készül

A hétvégi Davis Kupa előtt Krocskó József azt nyilatkozta honlapunknak; bizakodó, hiszen nem sokat számít száz helynyi különbség az ATP-világranglistán. Hittük is meg nem is. A szurkolói én azt diktálta, igaza lehet. A józan ész és a sport alapvetése ugyanakkor azt, ahhoz, hogy valaki a világ negyven legjobb teniszezője közé érjen, és ott is maradjon, mégiscsak folyamatosan szállítani kell az eredményeket.

Ha a közvetlen tenisz-világelit közelébe jutás olyan könnyű lenne, Karen Hacsanov (32.), és Andrej Rubljov (37.) mellett nyilván Fucsovics Mártonnak is simán sikerült volna. A két oroszhoz képest azonban neki eddig nem jött össze az áttörés a felnőttek közt. Életében először nyáron csusszant be száz alá, majd gyorsan ki is került onnan – jelenleg a 111..

A tehetség pedig benne van. Ezt 2010-ben, egyéni junior Grand Slam-győzelemmel nyomatékosította Wimbledonban. Most, hétvégén, a Kopaszi-gáton meg azt, világszinten képes teniszezni.

Pénteken előbb Rubljevet (6:2, 6:4, 5:7, 2:6, 6:3), majd vasárnap egészen magas szintű játékkal Hacsanovot is (7:5, 6:4, 6:4) legyőzte és ezzel – illetve a Balázs Attilával alkotott páros győzelemmel Magyarország 3-1-re múlta felül Oroszországot, Davis Kupa-válogatottunk 22 év után feljutott a világcsoportba. A világ legjobb 16 tenisznemzete közé.

Fucsovics életében először 2012. áprilisában, húsz évesen, szintén egy hasonló Davis Kupa meccsen, a lett Ernests Gulbis ellen győzött TOP100-as teniszező ellen. A magyar akkoriban 500 felett járt, a lett 80 körül.

Fucsovics a fantasztikus vasárnapi győzelme után azt nyilatkozta:

életem egyik legnagyobb sikerének tartom a mostanit. Fantasztikus volt a közönség, egészen más a hazámért, csapatban játszani, mint az egyéni versenyeken.

A sportban akadnak olyan pillanatok, amikor átszakad a gát. Amikor minden klappol, minden összejön. Ilyenkor minden természetes. Éles az agy, magától értetődőek és kiváltképp rendre ülnek a másodperc törtrésze alatt hozott döntések. A versenyző ilyenkor azt érzi, belelát ellenfelébe, mintha olvasni tudna gondolatában.

Fucsovics azt is nyilatkozta: óriási siker ez a magyar tenisznek. Ez igaz, de mi hozzátesszük, óriási siker ez Fucsovics Mártonnak.

Kristálytisztán látszik, sokkal több van benne, mint ez a jelenlegi 111. hely. Már csak azt kell megfejtenie, minek köszönhetően sikerült több napon keresztül tartósítania azt a szellemi és fizikai állapotot, ami még soha nem jött neki össze? Mert ha sikerült volna, már rég és tartósan abban a magasságban lehetne, mint Rubljuv, vagy Hacsanov most, vagy amit a szakemberek jósoltak neki 2010-es wimbledoni győzelme után.

Nem szeretnénk nagyot mondani, de a vasárnapi Fucsovicsot látva kijelenthető, képességei adottak ahhoz, hogy stabil TOP50-es, uram bocsá’ TOP30-as játékossá váljon. Ehhez az kell, hogy ne csak egyszer-egyszer, a hazai közönség biztatása, a csapathoz tartozás, a nemzeti színű melegítő okozta hevülettől túlfűtve nyújtson kimagaslót, hanem évente többször is képes legyen minimum három egymást követő napon át ilyen magas szinten teniszezni.

Hinnie kell magában, leginkább saját érdekében.

Davis Kupa, Magyarország-Oroszország, világcsoportba jutásért, program: A salakpályás párharc győztese feljut a világcsoportba, amelyben a magyar válogatott legutóbb 1996-ban szerepelt. Az euro-afrikai zóna I-es csoportjában a magyarok februárban 3-1-re legyőzték Pozsonyban a szlovákokat, ezzel kerültek a rájátszásba. Helyszín:

Budapest, Kopaszi Gát Végeredmény:

Magyarország-Oroszország 3-1 Péntek:

Fucsovics Márton (113.) – Andrej Rubljov (37.) 6:2, 6:4, 5:7, 2:6, 6:3

Balázs Attila (164.) – Karen Hacsanov (32.) 6:3, 2:6, 6:7, 1:6 Szombat:

Páros: Fucsovics/Balázs – Konsztantyin Kravcsuk/Danyiil Medvegyev 7:6, 6:4, 7:6 Vasárnap:

Fucsovics (113.) – Hacsanov (32.) 7:5, 6:4, 6:4