Ilyen is ritkán van: döntetlen született a Golovkin-Alvarez bokszmeccsen

Felejtsd el Mayweathert és McGregort, most jön az év bokszmeccse

Vasárnap hajnalban a középsúly két nagyűgyúja, Gennadij Golovkin és Saul Alvarez csapott össze egymással a WBA, a WBC, az IBF és a Ring Magazine középsúlyú világbajnoki övéért.

A 37 éves kazah rendkívül óvatosan kezdett, ám Canelo is inkább az ellentámadásokra rendezkedett be, így utóbbi nyert három menetet a látványosabb ütéseknek hála. A 4. menettől aztán elkezdett többet támadni Golovkin, többször is a kötelekhez szorította a mexikóit, azonban Alvarez állta a sarat.

A 8. menet visszafogott tempója után a kilencedikben ismét belelendült Golovkin és ellenálhatatlanul nyomult előre, Alvarez hiába osztotta a testre mért ütéseket a mexikói ott, ahol csak tudta. Az utolsó néhány menetre aztán mindent kiadott magából Canelo, alaposan megsorozta a kazahot, aki ennek ellenére sem hátrált meg.

Mivel a 12. menet végén sem született döntés, így maradt a pontozás, csakhogy Adeleide Byrd Canelót látta jobbnak (118-110), míg Dave Moretti szerint Golovkin nyerte a meccset (115-113) és Don Trella sem tudott dönteni (114-114). A mérkőzés vége így döntetlen maradt, vagyis a WBA, a WBC, az IBF és a Ring Magazine középsúlyú világbajnoki öve maradt Golovkinnál.