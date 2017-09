Fucsovics: Örültem, hogy Andrej ilyen ideges

Sós víz és magnézium segített Fucsovics Mártonnak, amikor az Andrej Rubljov elleni drámai teniszmeccsén begörcsölt a lába. Végül döntő szettben nyert, a magyar válogatott vezet az oroszok ellen a Davis Kupa Világcsoportjába jutásért rendezett meccsen.

Mindent kiadtam magamból, nem akartam hazai közönség előtt veszíteni

– fogalmazott Fucsovics Márton a világranglistán 37. Andrej Rubljov bravúros legyőzése után. A győzelemmel a magyar válogatott 1-0-s vezetést szerzett a Davis Kupa Világcsoportjába jutásért rendezett meccsen. Utoljára 1995-ben verekedte fel magát az elitbe a válogatott.

Fucsovics remekül kezdte a meccset, az első két szettet megnyerte, jó játékkal: „Andrej végig egy színvonalon játszott, nagyon stabilan. Az első két szett azért volt nekem ilyen sima, mert álomteniszt játszottam, megfelelő taktikával, és minden bejött.”

A harmadik játszmában aztán fordulat állt be, Rubljov szoros csatában szépített, majd nagyon simán behúzta a negyedik szettet.

A harmadik szett meglehetett volna, ha eljutok a rövidítésig. Aztán fáradtam, és görcsölni kezdett a lábam, de kaptam magnéziumot és sós vizet, ami segített. Ugyanez a probléma jött elő a döntő szettben is.

A közönség már-már elkönyvelte, hogy a feljövőben lévő orosz könnyedén lezárja majd a meccset a fáradó magyar ellen, ám nem így történt: 3:3 után Fucsovics elvette az adogatását, majd egészen kiváló játékkal befejezte a meccset.

Az ötödik szettben mindent kiadtam magamból, nem akartam hazai közönség előtt veszíteni. Sokat kivett belőlem a meccs, de megvannak a megfelelő emberek, akik felkészítenek holnapra.

Rubljov nagyon ideges volt, sokszor tördelte az ütőkét, de Fucsovicsot ez nem zavarta:

Tudtam, hogy ilyen forrófejű, készültem rá, ezért nem is zökkentett ki. Kicsit még örültem is neki, hogy ezzel rontja az esélyeit. Ez egy óriási skalp, Andrej élete formájában van, eddig minden összejött neki.

Néhány évvel ezelőtt Fucsovicsot kitették a DK-csapatból, mert a bulizós életmódja a sport rovására ment. Most már azonban „nem foglalkozom ezzel, ami történt, már elmúlt, fiatal voltam. Most már itt vagyok a csapatban, és mindig is itt leszek, nagyon szeretek a Davis Kupában játszani, és ez a csapat most nagyon egyben van.”

Davis Kupa, Magyarország-Oroszország, világcsoportba jutásért, program: A salakpályás párharc győztese feljut a világcsoportba, amelyben a magyar válogatott legutóbb 1996-ban szerepelt. Az euro-afrikai zóna I-es csoportjában a magyarok februárban 3-1-re legyőzték Pozsonyban a szlovákokat, ezzel kerültek a rájátszásba. Helyszín:

Budapest, Kopaszi Gát Magyarország-Oroszország 1-0 Péntek:

Fucsovics Márton (113.) – Andrej Rubljov (37.) 6:2, 6:4, 5:7, 2:6, 6:3

Balázs Attila (164.) – Karen Hacsanov (32.) Szombat, 14.00:

Páros: Fucsovics/Balázs – Konsztantyin Kravcsuk/Danyiil Medvegyev Vasárnap, 14.30:

Fucsovics (113.) – Hacsanov (32.)

Balázs (164.) – Rubljov (37.) Jegyek, jegyárak:

