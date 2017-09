Meglepően sima meccset hozott a US Open történelmi fináléja

Az idei US Open női mezőnyének elődöntőjébe négy amerikai játékos jutott be, közülük Madison Keys és Sloane Stephens játszott a fináléban – erre 1981 óta nem volt példa. A történelmi döntő előtt az is biztos volt, hogy új Grand Slam-győztest avatnak majd New Yorkban, ám arra senki sem számított, hogy Stephens simán legyőzi majd a 15. helyen kiemelt ellenfelét a New Yorkban zajló amerikai nyílt teniszbajnokság női döntőjében, szombaton.

Már az első szettben is csak a világranglista 83. helyén álló Stephens tudta elnyerni ellenfele adogatójátékát, és mivel ez 2:2-nél és 5:3-nál is sikerült neki, meglepően simán vezetést szerzett. A második felvonás már teljesen egyoldalú volt, így a találkozó egy óra után véget ért.

Mindkét játékos először jutott Grand Slam-torna döntőjébe. A 24 éves Sloane Stephens remekül szerepel hasonló kiélezett helyzetekben, hiszen eddig négyszer került WTA-torna fináléjába, és mindet megnyerte.

Eddigi legjobb eredménye Grand Slam-tornán a 2013-as ausztrál nyílt bajnokság elődöntője, a US Openen pedig a negyedik fordulóba jutás volt. Idén Melbourne-ben és a Roland Garroson nem indult, Wimbledonban pedig az első fordulóban búcsúzott.

Eredmény – US Open, női egyes döntő Stephens (amerikai)-Keys (amerikai, 15.) 6:3, 6:0