Igazi thriller volt a MotoGP misanói versenye

A spanyol Marc Márquez fantasztikusat hajrázva nyerte a gyorsaságimotoros-világbajnokság San Marinó-i versenyét. A futamot esőben rendezték, ez pedig rendesen megkavarta a dolgokat.

Jorge Lorenzo például a hatodik körben kiesett, a hatos kanyarban csúszott ki. Nem sokkal később az olasz Danilo Petrucci vette át a vezetést, ezt pedig az utolsó körig megőrizte, ekkor azonban Márquez megelőzte és megnyerte a futamot.

All change at the front! #JL99 is launched from his Ducati and out of the lead! 😧 #SanMarinoGP pic.twitter.com/IblbDZWwcU

Ez volt a szezonban a negyedik győzelme, a világbajnoki pontversenyben pedig utolért a most harmadikként célba érő Andrea Doviziosót.

A világbajnoki címért szintén versenyben lévő Maverick Vinales a negyedik lett, míg Dani Pedrosa csak a 14, de ezért is járt neki két pont. Valentino Rossi nem indult a hazai versenyén, mivel motokrossz balesetben eltörte a lábát.

A francia Johann Zarco betolta a célba a motorját, így is pontszerző helyen ért be.

What a heroic effort from Zarco as he pushes his bike over the line!💪

He still finished in the points 👏 pic.twitter.com/05mFvPO0F6

— MotoGP™🇸🇲🏁 (@MotoGP) 2017. szeptember 10.