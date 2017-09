Kosárlabda-Eb: megvertük Romániát, megvan a továbbjutás

Rendkívül feszült mérkőzésen 80-71-re nyert a magyar kosárlabda-válogatott Románia ellen az Európa-bajnokságon.

Irgalmatlanul nehéz mérkőzés volt, az első negyedben elhúztak a románok, a mieink nehezen kapták el a fonalat és sok triplát rontottak, de Vojvoda Dávid ismét remekül osztogatott, sőt a legutolsó magyar kosárral már mi vezettünk 16-15-re. A második játékrészben felerősödött a támadójátékunk, a románoké viszont visszaesett, így el tudtunk húzni egy kicsit, azonban a visszaeső védekezésünk miatt nem tudtunk nagy előnyt kovácsolni. Még így is 38-32-vel vonultak pihenőre a felek.

A második félidőben megérkeztek a hárompontosok is, amelyekből fájdalmasan kevés volt sikeres az első két negyed során a mieinknél. Hanga Ádám lassan belelendült, Vojvoda pedig az egész mérkőzésen parádésan játszott. A románoknál Andrei Mandache játszott rendkívül eredményesen, a büntetőt, kétpontosok és triplák sem hozták zavarba – 24-ig meg sem állt a meccs végére. Egy fecske azonban nem csinált nyarat, a magyar csapatból mindenki hozzá tudott tenni valamit a meccshez. Éppen annyi pici pluszt, amire szükség volt.

A harmadik negyedben a románok elképesztő erőbedobással estek a magyaroknak, Kuti Nándor és Mandache vezérletével négy pontra fölzárkoztak. Ebben a játékrészben már inkább a küzdőszellem dominált, minden labdáért keményen meg kellett harcolnia a feleknek, a negyed derkán 49-48-ra mentünk. Keller Ákos védekezés és Vojvoda Dávid remeklése azonban ismét kihúzott minket a pácból és 60-52-ről vághattunk neki az utolsó játékrésznek.

Itt aztán bekezdett a magyar csapat Allen Rosco és Eilingsfeld János is hárompontost dobott. Ugyan tíznél is nagyobb előnyünk volt, a keményen harcoló román csapat feljött, a feszült hangulatú meccsnek nem tett jót az sem, hogy a végén a hazaiak inkább faultoltak, hogy ne legyen időnk támadni. Egy perccel a vége előtt 75-71-nél támadhattunk, jött is a szabálytalanság, ám Hanga bedobta a két büntetőjét, sőt Popa kísérlete után Vojvodáé lett a lepattanó, s mivel ő is mindkét büntetőjét értékesítette lehetetlen helyzetbe kerültek a hazaiak. Vojvoda 26 pontig, Hanga 25-ig jutott a találkozón.

Nem is sikerült már utolsó kétségbeesésükben a bravúr, a büntetőkből viszont tovább növeltük előnyünket, s végül 80-71-re diadalmaskodott a magyar kosárlabda-válogatott és bejutott a legjobb 16 közé.

Eredmény – kosárlabda-Eb, C csoport, 4. forduló Magyarország – Románia 80-71 (16-15, 22- 17, 22-20, 20-19) A magyar válogatott kerete:

Allen Rosco (Tenerife), Eilingsfeld János (Atomerőmű SE), Ferencz Csaba (Körmend), Hanga Ádám (Barcelona), Karahodzsics Kemal (Kecskemét), Keller Ákos (Alba Fehérvár), Kovács Péter (Szolnok), Perl Zoltán (Szombathely), Ruják András (Paks), Tóth Norbert (Szombathely), Vojvoda Dávid (Szolnok), Wittmann Krisztián (Kecskemét) C csoport állása: 1. Spanyolország – 8 pont

2. Horvátország – 7 pont

3. Montenegró – 6 pont

4. Magyarország – 6 pont

5. Csehország – 5 pont

6. Románia 4 pont