12 éves kora óta vak, most egész Amerika erről a fiúról beszél

Jake Olson nem egy átlagos egyetemista, és főleg nem átlagos sportoló. Amerikai focizik, úgy nevezett long snapper, ami azt jelenti, hogy a rúgások előtt ő dobja hátra a labdát a rúgónak. De ezt nem akárhogy teszi:

12 éves korában mindkét szemére teljesen megvakult a rák egy nagyon ritka fajtája miatt.

Olson 2015-ben csatlakozott a USC csapatához, és miután az egyetemi liga szeptember elején áldását adta, az idei első meccsen pályára is léphetett. A többi történelem, nézzék csak.

This is anything but a regular PAT.

Jake Olson, blind since age 12, just snapped for the first time in a live game. https://t.co/amyHcFoVue

— Pac-12 Network (@Pac12Network) 2017. szeptember 3.