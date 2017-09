Magyarország-Montenegró élőben

A második meccsén már könnyebb ellenfél vár a magyar válogatottra a kosár-Eb-n. Kövesse élőben, mire jut így a csapat.

Kosár-Eb: Hanga nélkül is oroszlánként fog harcolni a magyar válogatott

Kosárlabda-Eb, csoportkör, 2. forduló, Kolozsvár:

Magyarország-Montenegró 11-14

2. negyed

Montenegró remekül védekezik, Hangára nagyon figyelnek, így a magyar csapat kis késéssel érkezett meg a meccsbe. De ott van, Vojvoda 14-13-ra szépít, igaz, nyomban utána Pavlicsevics triplával felel. Perl és Hanga kosaraival tartja magát a válogatott, a túloldalon Todorovics húzza a csapatot ezekben a percekben (21-17 oda).

Vojvoda 16 perc után megdobja az első magyar triplát a meccsen, 27-20 ezzel. Vojvoda 11 pontnál jár, túlzás nélkül a hátán viszi a csapatot. Montenegró azonban fokozatosan húz el, egyes helyi vélemények szerint a spanyolok elleni meccset eleve kicsit feladták, azért is lett 39 pontos a különbség. Most viszont nem lazítanak. A délszlávokat most épp Vucsevics húzza, míg nálunk Vojvodához senki nem tud felnőni. Hangának csupán négy pontja van. Bő fél perccel a nagyszünet előtt, 36-27-nél Ivkovics időt kér.

1. negyed

Túl vagyunk a himnuszokon, melegítenek a csapatok, majd a meccs montenegrói ponttal indul. Keller egyenlíthetne, de lecsorog a labda a gyűrűről. Hanga iramodik meg, de elhagyja a labdát, aztán viszont szépen szerel a saját palánkja alatt, sőt megszerzi az első kosarat is (2-2). Egy időkérés után Djurisics triplájával folytatódik a játék.

Nem nagyon megy a szekér, Hanga most egymaga próbálkozik, de a dobása kijön a mezőnybe. Hét perc alatt csak három pontot dobott a csapat (10-3). Dubljevics pontjaira Vojvoda büntetőkkel, majd mezőnykosárral felel, 12-9. Még egy kosárváltás a végére, 14-11 Montenegrónak a szakasz végén.

Előzmények

A magyar válogatott fantasztikusan helyt állt pénteken az 1999 óta játszott első Eb-meccsén, Horvátország ellen: az utolsó negyed előtt még vezetett, aztán viszont 15-5-re elveszítette a szakaszt, így vereséggel kezdett.

A nyitómeccs a szombati ellenfélnek, Montenegrónak sokkal rosszabban sikerült: 39 ponttal kikapott a spanyoloktól.

Ezzel együtt még mindig Montenegró az esélyesebb, ugyanakkor Hanga Ádám, akinek sokáig kérdéses volt a játéka, végül vállalta a szereplést.

Még Sztojan Ivkovics kapitány számára is kérdéses, hogy képes lesz-e rövid időn belül ismét ennyire pörögni a válogatott, a csapattagok fogadkoznak, hogy oroszlánként fognak küzdeni.