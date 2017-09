Úszóháború: Bienerth Gusztávnak elküldték a selyemzsinórt

Péntek tíz órától közgyűlést tart a Magyar Úszó Szövetség. A sportágban lassan egy éve dúló belháború miatt az idén már a sokadikat. Januárban az úszók elnököt választottak, majd az első öt hónapos teljesítménye miatt májusban jelzésértékűen pofonvágták az új elnököt – leszavazták valamennyi módosító indítványát –, péntek délelőtt pedig minden bizonnyal már meg is buktatják.

A Magyar Úszó Szövetségnek 132 tagszervezete van. Információnk szerint e 132-ből 18 meghatározó egylet az alapszabályban előírt formalitások betartása mellett írásban is kezdeményezte, hogy az eredetileg tervezett nyolc napirendi pont, amelyek lényegüket tekintve a lemondott elnökségi és ellenőrző testületi tagok pótlására irányulnak, mellé kerüljön be Bienerth Gusztávnak, a MÚSZ regnáló elnökének visszahívása is.

A többség csendben támogatja az elnökbuktatást

Bienerth Gusztáv látszólag mégis nyugodt. Mintha minden a legnagyobb rendben lenne, el is utazott a juniorokkal az indianapolisi világbajnokságra. Azért sem érthető az angolos hidegvér, mert a közgyűlés előtt két nappal kormányzati szintről is elküldték számára a selyemzsinórt: Szabó Tünde sportért felelős államtitkár is lemondott a Magyar Úszó Szövetség általános alelnöki posztjáról.

Mindezek ellenére Bienerth végképp érthetetlen módon az utolsó előtti, hetedik napirendi pontként tárgyalná saját maga visszahívását. Bár már rég nem ő irányít, a 24.hu úgy értesült, az utolsó pillanatig adna a látszatra. Mivel de jure még elnök, az alapszabály szerint jogában áll levezetni azt a közgyűlést, amely a visszahívásáról szeretne dönteni.

A jogszerűség, mint tudjuk, sokszor nem jár kézen fogva az etikussággal.

Morálisan ugyanis erősen megkérdőjelezhető, vajon levezetheti-e azt a közgyűlést az elnök, amelyen az elnökség és az ellenőrző testület tagjainak pótlása azért van napirenden, mert többen távoztak, mivel

ellehetetlenült az elnökkel való együttműködés. Ami, ugye, egyúttal a szövetség vezetőjének alkalmasságát is megkérdőjelezi.

A tagszervezetek a fent idézett indokkal ezért is kérik egységbe tömörülve, hogy ne a Bienerth Gusztáv által megálmodott napirendi pontok mentén folyjon a közgyűlés, mert:

a 2. (vb-beszámoló) és a 6. (alapszabály-módosításra vonatkozó) napirendi pontokat jogszerűtlennek tartják, lévén azt csak az elnökség határozhatta volna meg, az meg már lassan egy hónapja a lemondások miatt határozatképtelen. A módosító javaslatok előkészítetlennek, hiányosnak, szakmaiatlannak tartják. Az elnök érintettsége miatt morális okokból is elfogadhatatlannak tartják, hogy a sportág szemében bukott vezető vezényeljen a közgyűlésen.

A várható forgatókönyv szerint az úszók félresöprik az útból Bienerth Gusztáv elnököt. Vele együtt az általános bizalmat élvező Dr. Sós Csaba szakmai alelnök kivételével a megmaradt egyetlen elnökségi tagot, Fodor Szabolcsot is visszahívják.

A tagság ugyanis azt szeretné, hogy a törvényi követelményeknek megfelelően közgyűlési felhatalmazással kapjon megbízást az egyedül megmaradt elnökségi tag Dr. Sós arra, hogy ne ezen a pénteken, hanem egy újabb időpontban tartson a sportág teljes tisztújítást.

Immár az elnökként kérészéletű Bienerth Gusztáv nélkül, de új, széleskörű bizalmat élvező elnökjelöltekkel (Czene Attila, Sárdi Ákos, Wladár Sándor, de Fürjes Balázs biztosan nem), elnökségi és ellenőrző testületi tagokkal.