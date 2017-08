Wilander: Már nem a régi Federert és Nadalt látjuk

A hétszeres Grand Slam-győztes, jelenleg teniszes tv-műsort vezető Mats Wilander többek közt a 24.hu kérdéseire is válaszolt egy nemzetközi platformon.

Az egyórás beszélgetés során hamar előjött egy aktuális probléma: jelenleg számos férfi játékos sérült, a US Open előtt a top tízből hatan is játékra képtelenek voltak Cincinnatiben.

“Nem aggódom a sok sérülés miatt, egyszerűen csak nagyon kemények a meccsek, feszes a versenynaptár, és több játékos fél pihenőt tartani, nehogy pozíciót veszítsen a ranglistán – magyarázta Wilander. – Ugyanakkor Roger Federer és Rafael Nadal példájára biztosan figyelnek a többiek is: tartottak néhány hónap szünetet, és most a legjobb napjaikat élik.”

Sőt, valójában

ők már nem is a régi Federer és a régi Nadal, hanem új játékosok, mert fejlődtek erőnlétben, technikában és taktikában is. Új szintet jelentenek a teniszben.

Az 53 éves egykori ász úgy tartja, Roger Federer a valaha volt legjobb teniszező, és “nagyon egyértelműen, nagyon szorosan” ott van mögötte Nadal.

Mögöttük pedig a fiatalok. Évek óta visszatérő kérdés, hogy eljön-e végre a nagy áttörés, de Wilander szerint ez már megtörtént, mert “Grigor Dimitrov elődöntőzött az AusOpenen, aztán Nick Kyrgiosszal játszott döntőt Cincinnatiben. A legkevesebb, hogy az új arcok már színre léptek, és ott vannak közvetlenül a legnagyobbak mögött, és ennek nagyon örülök.”

A fiataloknak azonban előbb még rutint kell szerezniük, olyan finomságokat kell megtapasztalniuk, mint például az, miért nehezebb a US Open Wimbledonnál:

Szóba került a magyar származású brit játékos, Johanna Konta is, egészen pontosan az, hogy miként nyerhetne végre Grand Slamet. “Nem olvasok angol lapokat” – viccelődött Wilander, aztán azt mondta, a legjobb borításán, kemény pályán lehet esélye, főleg mert Ausztrália és az Egyesült Államok messze van Angliától, azaz ott kisebb rajta a nyomás, csak tovább kell dolgoznia, és még több rutint kell szereznie.

Az egykori bajnok hosszú évek óta vezeti az Eurosport Game, Schett and Mats műsorát, ám nem tudna kiemelni igazán nehéz pillanatot. De csak mert “maga a műsor készítése a legnehezebb pillanat, úgy értem, igazi kihívás. Néha kicsit leragadunk, máskor pedig talán túl sokat beszélek, amire az élő televíziózásban sosem egyszerű ráérezni. A társammal, Barbara Schett-tel sokat beszélünk nap közben, és segít a profizmusa.”

Ebben a műsorban mondta évekkel korábban Federerre, hogy “nincsenek golyói”, amikor Nadal ellen játszik, ám ma már diplomatikusabban beszél erről:

“Hát, ez már a múlt. Inkább azt mondhattam, Federernek nincs fonákja: nem tudta kezelni Nadal ütéseit, nem tudta elég korán megütni a válla fölé érkező labdákat, így nem is fordíthatta a maga javára a labdameneteket. Arra gondoltam, valamit kezdenie kell ezzel. Most már nagyobb fejű ütővel játszik, és megváltozott a hozzáállása, következetesen tartja magát a stratégiájához, akkor is, ha éppen történetesen elveszít egy pontot. Olyan magas szintre emelte az új, agresszív játékát, hogy most már Nadal pánikol időnként.”