Úszó-ügy: Hosszú Katinka nem állt ki Bienerth Gusztáv mellett

Háromszoros olimpiai bajnokunk több fronton teljesít. Úszik, rendületlenül gyűjti az aranyakat. Sikeres céget vezet. Emellett a FINA-val vív csatát és a magyar szövetségben zajló folyamatokon is rajta tartja a szemét. Utóbbi két kérdésben fogalmazott meg érdekes gondolatokat abban az interjúban, amelyet legújabb szponzora, a MOL felkérésére adott.

Hosszú Katinka azért konfrontálódott a Nemzetközi Úszószövetséggel, mert a FINA megváltoztatta a pénzdíjas világkupa sorozatának a szabályrendszerét. Eddig egy-egy versenyen akárhány számban rajtkőre állhatott és tucatszámmal nyerhette az érmeket és a végelszámolásnál fontos világkupa pontokat. Az idei első világkupa viadaltól azonban csak versenyenként négy-négy számban rajtolhat, ami egyértelmű hátrány számára.

Az elmúlt öt évben rendre toronymagasan nyerte az összesített versenyt, most három állomás után jelentős hátránnyal második Sarah Sjöström mögött. A legsokoldalúbb úszónőnek lényegét tekintve nincs esélye az első helyre, a 150 ezer dolláros fődíj megnyerésére.

Az interjúban érkezett is az obligát kérdés, ilyen előzmények után érte-e a FINA részéről valamilyen kellemetlenség a világbajnokság alatt?

Nem ért emiatt kellemetlenség, mondhatnám azt is, hogy jelenleg tűzszünetet tartunk a FINA-val. Azokkal az úszókkal, akik ebben a kérdésben mögém álltak, a verseny előtt amúgy is abban maradtunk, hogy a világbajnokság, illetve a világkupák zárása után térünk csak vissza ezekre a vitás kérdésekre. Annyit látni lehet, hogy a FINA nem nagyon akar velünk szóba állni, majd meglátjuk, hogy mi lesz akkor, ha mi, úszók jobban kiállunk a saját érdekeink mellett

– jelentette ki Katinka, ami azt sejteti, nincs még vége ennek a mérkőzésnek.

Ugyan a Magyar Úszó Szövetség elnöki székéért zajló csatába egyelőre nem folyt bele, de mivel az általános vélekedés szerint ebben a kérdésben nagyobb súlyú a szava, mint Orbán Viktornak, talán még érdekesebb, hogy az úszónő mit gondol az itthoni harcról.

Miközben sokan úgy vélekednek, hogy Hosszú a januári elnökválasztást megelőzően egyértelműen kiállt az új elnök mellett, mindezt az úszónő cáfolta:

Tévedés, nem az új elnök mellett álltam ki januárban, hanem az előző elnök ellen. Annak örülök, hogy elindítottuk a változást, most már a magyar úszótársadalom nem fél felállni és kimondani, ha valami nem működik. Biztos vagyok benne, hogy így most is a pozitív irányba mozdulnak majd a dolgok.