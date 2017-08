Boksztörténelmet írt egy gyors KO-val

Kiélezett harcnak indult, egyoldalú meccs lett a Terence Crawford vs. Julius Idongo kisváltósúlyú címegyesítő találkozó. Mindkét bunyós veretlenül érkezett a ringbe (31 győzelem, 22 KO, illetve 22 győzelem, 12 KO), és mindketten másik két világszervezet övét tették kockára (WBC és WBO, illetve WBA és IBF).

Crawford már második menetben padlóztatta ellenfelét, a harmadikban pedig egy villámgyors kombinációval kiütötte, így végleg lezárta a meccset.

VIDEO: Terence Crawford unifies all 4 titles at 140 pounds after stopping Julius Indongo in 3 rounds.#CrawfordIndogo pic.twitter.com/ciQXCAESB0

