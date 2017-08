Afrikai ellenfele biztosan lehet egy esetleges magyar 2023-as atlétikai-vb pályázatnak

Már 2017 tavaszán felmerült, hogy ha olimpiát nem is, 2023-ban atlétikai vb-t rendezne Magyarország. Akkor Fürjes Balázs azt mondta,

a kormány megerősítette, hogy az olimpiai pályázat visszavonása ellenére a tervezett helyszínek megépülnek, ami azt jelenti, hogy akár 2028-ra vagy 2032-re is pályázhatunk

– Fürjes kijelentése mellett érdekes információ látott napvilágot: az Inside the Games azt írta, megkezdődtek a tárgyalások a magyar szervezők és a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) között azért, hogy 2023-ban Budapest rendezhesse az atlétikai világbajnokságot.

Most a sikeres londoni atlétikai világbajnokság után erősödtek fel a hangok. Gyulai Márton, a Magyar Atlétikai Szövetség főtitkára az M4Sportnak azt mondta, a Gyulai István emléktorna és az ifjúsági világversenyekkel Magyarország megmutatta, képes magas színvonalú atlétikai versenyt is rendezni. Hozzátette, elsősorban olyan helyszínben gondolkozik a nemzetközi szövetség, ahol a számos követelmény alapján a legjobb helye lenne a vb-nek – ezek lennénk mi.

Közben viszont egy hivatalos ellenfele már van a nem hivatalos magyar pályázatnak: Kenya.

Az AFP tudósítása szerint Kenya készen áll, hogy első afrikai országként megrendezze a világversenyt – és most hivatalosan is bejelentette kandidálását. Hassan Wario, sportminiszter szerint országa már bizonyított, amikor az U18-as világbajnokságot sikeresen megrendezték.

Megmutattuk, hogy kisebb eseményt is le tudunk bonyolítani, most eljött az ideje, hogy a legnagyobbal is próbát tegyünk