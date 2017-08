Usain Bolt bocsánatot kért, amiért nem köszönt el

Usain Boltnak rosszul alakult a 4×100-as váltó, amelyben saját szakaszát nem tudta teljesíteni, mivel megsérült. A méltán legendássá váló atlétának ez volt a hattyúdala, karrierje utolsó versenyszáma. Bolt a verseny után érthető módon teljesen le volt sújtva, ezért nem tette meg a tőle már megszokott tiszteletkört a stadionban, emiatt utólag, Snapchaten kért elnézést rajongóitól.

Nem így akartam befejezni a világbajnokságot, de mit is mondhatnék… Ahogyan mindig, most is mindent beleadtam a pályán. Elnézést kérek, amiért nem köszöntem el, de vasárnap majd elbúcsúzom. Köszönöm mindenkinek a szurkolást és támogatást