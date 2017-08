Óriási meglepetés és jamaicai dráma az atlétikai vébé zárásaként

Az atlétikai vb utolsó napjára is jutott világcsúcs

A 4×400-as váltók versenyével ért véget a londoni atlétikai világbajnokság, előbb a hölgyek futottak és nagy jamaicai dráma volt, ugyanis a második emberük, Anneisha McLaughlin-Whilby a váltás után megsérült (hasonlóan, mint Usain Bolt 4×100-on), így ők hamar elszálltak. Az amerikaiak végül toronymagasan nyertek, a britek lettek a másodikak és Lengyelország ért be bronzérmesként.

Jöttek aztán a férfiak, ahol az amerikai váltó az utolsó méterekig vezetett, ekkor azonban a triinidadi befejező ember, Lalonde Gordon valami egészen szenzációsat futott és behozta Trinidad és Tobagót az első helyen. Az Egyesült Államok lett a második, Nagy-Britanniának pedig összejött egy bronz.

Caster Semenya 800-as győzelméről, valamint a női 5000 méterről egy külön cikkben számoltunk be, azt ITT lehet elolvasni.

Ezen a napon volt még a férfi magasugrók versenye, ahol katari győzelem született, már a 235 centimétert is egyedül Mutaz Essa Barshim vitte át. Megpróbálkozott még a 240-nel, az utolsó próbálkozása elég biztató is volt, de leverte végül a lécet. Így sem volt szomorú, a riói ezüst után most élete első nagy versenyét nyerte meg. Az orosz, de független színekben versenyző Danyil Lisenko lett a második és a szíriai Majd Eddin Ghazal a harmadik.

Női diszkoszvetésben a horvát Sandra Perkovic nyert, neki ez a második világbajnoki címe két olimpiai aranyérem mellett. Az ausztrál Dani Stevens lett a második, a francia Mélina Robert-Michon pedig a harmadik.

Atlétikai vb – az utolsó nap eredményei férfiak: 1500 m:

1. Elijah Motonei Manangoi (Kenya) 3:33.61 perc

2. Timothy Cheruiyot (Kenya) 3:33.99

3. Filip Ingebrigtsen (Norvégia) 3:34.53 4×400 m:

1. Trinidad és Tobago (Jarrin Solomon, Jereem Richards, Machel Cedenio, Lalonde Gordon) 2:58.12 perc

2. Egyesült Államok (Wilbert London III, Gil Roberts, Michael Cherry, Fred Kerley) 2:58.61

3. Nagy-Britannia (Matthew Hudson-Smith, Dwayne Cowan, Rabah Yousif, Martyn Rooney) 2:59.00 magasugrás:

1. Mutaz Essza Barsim (Katar) 2,35 méter

2. Danyil Liszenko (orosz, semleges színekben) 2,32

3. Majd Eddin Gazzal (Szíria) 2,29 50 km gyaloglás:

1. Yohann Diniz (Franciaország) 3:33:12 óra

2. Araj Hiroki (Japán) 3:41:17

3. Kobajasi Kaj (Japán) 3:41:19

…6. HELEBRANDT MÁTÉ 3:43:56 – országos csúcs 20 km gyaloglás:

1. Eider Arévalo (Kolumbia) 1:18:53 óra

2. Szergej Sirobokov (orosz, semleges színekben) 1:18:55

3. Caio Bonfim (Brazília) 1:19:04 nők: 800 m:

1. Caster Semenya (Dél-afrikai Köztársaság) 1:55.16 perc

2. Francine Niyonsaba (Burundi) 1:55.92

3. Ajee Wilson (Egyesült Államok) 1:56.65 5000 m:

1. Hellen Obiri (Kenya) 14:34.86 perc

2. Almaz Ayana (Etiópia) 14:40.35

3. Sifan Hassan (Hollandia) 14:42.73 4×400 m:

1. Egyesült Államok (Quanera Hayes, Allyson Felix, Shakima Wimbley, Phyllis Francis) 3:19.02 perc

2. Nagy-Britannia (Zoey Clark, Laviai Nielsen, Eilidh Doyle, Emily Diamond) 3:25.00

3. Lengyelország (Malgorzata Holub, Iga Baumgart, Aleksandra Gaworska, Justyna Swiety) 3:25.41 diszkoszvetés:

1. Sandra Perkovic (Horvátország) 70,31 méter

2. Dani Stevens (Ausztrália) 69,64

3. Mélina Robert-Michon (Franciaország) 66,21 20 km gyaloglás:

1. Jang Csia-jü (Kína) 1:26:18 óra

2. María Guadalupe González (Mexikó) 1:26:19

3. Antonella Palmisano (Olaszország) 1:26:36

…12. MADARÁSZ VIKTÓRIA 1:30:05 – országos csúcs

…27. KOVÁCS BARBARA 1:32:44

…51. RÉCSEI RITA 1:40:26 50 km gyaloglás:

1. Ines Henriques (Portugália) 4:05:56 óra – világcsúcs

2. Jin Hang (Kína) 4:08:58

3. Jang Su-csing (Kína) 4:20:49

Fotó: Shaun Botterill/Getty Images