Így dőlt meg Hosszú Katinka világcsúcsa – videó

Ahogyan arról beszámoltunk, a spanyol Mireia Belmonte megdöntötte Hosszú Katinka világcsúcsát az úszó világkupa eindhoveni állomásán, melyet 2015 december 2. óta tartott.

A hollandiai versnyen természetesen részt vett az Iron Lady is, sőt a táv felénél egy testhossz is volt az előnye, ekkor 2.57 másodperccel járt Belmonte előtt. Mellúszásban viszont elképesztőt nyújtott a spanyol úszó és száz méter alatt nem hogy utolérte Hosszút, de le is hagyta 3.11-gyel.

Az utolsó százon aztán végig világrekordon belüli időt úszott Belmonte, elképesztően maga mögött hagyta a mezőnyt és 4:18.94-es idejével beállította az új világcsúcsot, több mint hat másodperccel lehagyva Hosszú Katinkát.