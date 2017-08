Caster Semenya megnyerte a vb legvitatottabb döntőjét

Vasárnap, a 2017-es atlétikai világbajnokság utolsó napján rendezték a női 800 méteres síkfutás döntőjét, amit mindig kiemelt figyelem kísér a dél-afrikai Caster Semenya, a burundi Francine Niyonsaba és a kenyai Margarete Wambui miatt. Rióban ők voltak a dobogósok az olimpián és mindhárman férfias testű futónők (magas szabad tesztoszteronszint van a szervezetükben), az indulásuk állandó vitatéma sportágon belül, a vébé után újra elő is veszik az ügyet.

Most viszont még rajthoz állhattak. Az olimpiai és világbajnok Semenya lehajrázta a mezőnyt a táv végén és a világ idei legjobb idejével (1:55.16) ért célba. Karrierje második vb-aranyát nyerte, most Londonban ez a második érme, 1500-ra is fellátogatott, ott harmadik lett.

A papírforma abból a szempontból folytatódott, hogy Niyonsaba lett a második, Wambui ellenben lemaradt a dobogóról, az amerikai Ajee Wilson ért be harmadikként a célba.

Lement korábban már az 5000 méteres döntő is a nőknél, ott a kenyai Hellen Onsando Obiri nyert, aki valami elképesztő hajrát vágott ki, lényegében állva hagyta Almaz Ayanát az utolsó körben. Obirinek ez volt az első világbajnoki címe, tavaly Rióban a második lett.

Eredmények – atlétikai vb, nők 800 méter:

1. Caster Semenya (dél-afrikai), 1:55.16

2. Francine Niyonsaba (burundi), 1:55.92

3. Ajee Wilson (amerikai), 1:56.65 5000 méter:

1. Hellen Onsando Obiri (kenyai), 14:34.86

2. Almaz Ayana (etióp), 14:40.35

3. Sifan Hassan (holland), 14:42.73

