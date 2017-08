Usain Bolt megsérült, nem ért célba az utolsó versenyén

Eljött az a nap, amit nem annyira vártunk: ma futott utoljára Usain Bolt. A londoni atlétikai világbajnokságon a 4×100-as váltó volt az utolsó száma azt követően, hogy egyéniben csak 100-on állt rajthoz és lett meglepetésre a harmadik.

A jamaicai váltó a harmadik legjobb idővel jutott be a szombat esti fináléba, elsősorban Bolt jó futásának köszönhetően. A Justin Gatlinnel felálló amerikaiak és a britek előzték meg őket az előfutamoknál. Bár Jamaica nyerte a legutóbbi négy vébét és két olimpiát ebben a számban, bravúr lett volna tőlük az aranyérem.

A döntőben aztán Usain Bolt utolsó emberként megsérült, be sem tudta fejezni a versenyt. A britek nyertek.

Usain Bolt is unable to finish his final race as he goes down with an injury. pic.twitter.com/98d9CjcRGc

— Sporting News (@sportingnews) 2017. augusztus 12.