Végre sikerült egy jó NBA-mérkőzést intézni Londonba

Január 11-én a londoni O2 Arénában rendezik meg a Philadelphia 76ers-Boston Celtics találkozót az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) alapszakaszában.

Korábban már hét alapszakasz-mérkőzés volt Londonban, de nem megsértve a csapatok szurkolóit, egyik sem volt igazán nagy eresztés abból a szempontból, hogy a Nets, a Knicks vagy épp a Pistons sem mostanság éli a legszebb napjait. Legutóbb Denver Nuggets – Indiana Pacers találkozó volt idén januárban, ez a kettő sem a legnépszerűbb együttesek közül van.

A mostani viszont tényleg jó kis meccsnek ígérkezik. A Philadelphia 76ers például már olyan régóta rossz, hogy a draftrendszernek köszönhetően az elmúlt években sorra elhalászta a toptehetségeket a játékosbörzén és, ha bejönnek a várakozások, a most következő idény hozhatja meg nekik az áttörést. A Boston Celtics pedig egyfelől a liga legsikeresebb csapata, másfelől nagyon népszerű az egész világon és idén is keleti főcsoportdöntőt játszott. Gordon Hayward leigazolásával pedig jelezték: most már át akarják verekedni magukat LeBron Jameséken a döntő felé vezető úton.