Meskó Zoltán után újabb korábbi NFL-es járt Magyarországon

A magyar származású Meskó Zoltán után a világ legjobb amerikai futball-ligájában nyolc szezont lehúzó Dave Elmendorf is feltűnt Magyarországon. A korábbi védőjátékos (a képen 42-es mezszámmal) egy texasi egyház képviseletében járt Rákosszentmihályon, ahol a gyerekeknek angolt és vallási alapismereteket tanítanak, mondta a DIGI Sport híradójának, a Sport 24-nek.

Elmendorf több mint 130 NFL-meccsen játszott a 70-es évek egyik legjobb csapatában, a St. Louis Ramsben, ahol egyszer döntőbe is jutott – igaz, akkor, a 14. Super Bowlon a Pittsburgh Steelers túl nagy falatnak bizonyult. Érdekesség, hogy Elmendorfot anno a New York Yenkees baseballcsapat is draftolta (az egyetemről kilépő sportolókat a profi csapatok ún. drafton választják ki), de végül megmaradt az amerikai focinál.