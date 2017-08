Márquez kockáztatott a MotoGP-futamon

A címvédő Marc Márquez győzött a MotoGP vasárnapi Cseh Nagydíján. A gyári Honda spanyol versenyzője honfi- és márkatársát, Dani Pedrosát, illetve a yamahás spanyolt, Maverick Vinalest megelőzve állhatott a dobogóra Brnóban. Valentino Rossit a negyedik helyen intették le.

“Today when I get up, ‘I say I want to take the risk,’ and I took the risks in all the ways!” – Marc Marquez 🎙#CzechGP pic.twitter.com/Mkt4EzT7js

