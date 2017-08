Triatlon Eb lesz Velencén

Szombaton a kontinens legjobb 23 év alatti triatlonosai veszik birtokba a tavat és környékét.

Hazánk első alkalommal ad otthont az U23-as triatlon Európa-bajnokságának, amelyre a kontinens legjobb 23 év alatti triatlon versenyzői érkeznek.

Jelentős sportdiplomáciai sikernek, egyúttal a hazai triatlonsport elmúlt években nyújtott kiemelkedő teljesítményének köszönhető, hogy augusztus 5-én Magyarország rendezheti meg az elit mezőny előszobájában „toporgó” legjobb 23 év alattiak versenyét, Velencén. Az U23 Triatlon Európa-bajnokságra (Eb) közel 30 országból majd 200 ifjú sportoló és kísérője érkezik a csodálatos Velencei-tóra. A hagyományosan erős nemzetek, mint a britek, spanyolok, oroszok és a mindig remekül futó portugálok nagyon komolyan veszik e megmérettetést, amit az is mutat, hogy mindannyian négy-öt fővel képviseltetik magukat. Az indulók között olyan neves triatlonosok is lesznek, akik már a felnőttek között is letették a névjegyüket, mint például a spanyol Serrat, az osztrák Pertl és a svájci Friedlance. Ugyanakkor Magyarország is erős csapattal képviselteti magát. Bicsák Bence két héttel ezelőtt megnyerte a Tiszaújvárosban rendezett Világkupa-versenyt, míg a hölgyek között Bragmayer Zsanett számít esélyesnek.

Az Eb másnapján, augusztus 6-án, ugyancsak Velencén kerül sor az Utánpótlás Országos Bajnokságra, amelyre a legfiatalabb triatlonosok közül mintegy 150-en neveztek.