Esze ágában sincs ringbe lépnie Tyson Furynak

Korábban szó volt róla, hogy az egykori egyesített nehézsúlyú bajnok Tyson Fury visszatér az aktív ökölvívás világába, azonban lehűtötte a brit ökölvívó a kedélyeket.

Közel két év telt el azóta, hogy utoljára bokszoltam, ezért nem gondolom, hogy korrekt lenne tőlem, ha most visszajönnék és letörném a srácokat, akik pont most vannak a csúcson. Az én nagy pillanataim két évvel ezelőtt voltak, ha visszatérek, be fogom jelenteni. Ha nem mondok semmit, akkor visszavonultam!