Roger Federer a tizenegyedik wimbledoni döntőjére készülhet

A horvát Marin Cilic után másodikként Roger Federer is bejutott a vasárnapi wimbledoni fináléba. A 18-szoros Grand Slam-győztes svájci teniszlegenda három szoros játszmában verte Tomas Berdychet. Federer az első két szettet rövidítésben 7:6-ra, a harmadik játszmát pedig 6:4-re nyerte cseh ellenfele ellen. A meccsen mindössze háromszor törték meg egymás szerváit, a második szettben például mindenki hozta valamennyi adogatását. A mérkőzés végig kiélezett volt, de Federer végül magabiztosan behúzta a győzelmet, és készülhet a tizenegyedik döntőjére a tenisz szentélyében. Ha nyer, akkor egyszer és mindenkorra lehagyja a svéd Björn Borgot – most fej-fej mellett hét-hét győzelemmel állnak az All England Clubban.

“This triumphant year for @rogerfederer continues” He moves into his 11th #Wimbledon singles final without dropping a set… pic.twitter.com/OX1Hh7E1m2 — Wimbledon (@Wimbledon) 2017. július 14.

Roger Federer az ellen a Cilic ellen nyerheti meg nyolcadik wimbledoni címét, aki ellen eddig hét meccséből hatot megnyert – egyet tavaly éppen ugyanitt, a negyeddöntőben.

Legutóbb brutális meccset vívtunk itt (Wimbledonban), két szettes hátrányban voltam, óriási szerencse is kellett ahhoz, hogy nyerjek. Két éve, a US Openen már belefutottam a legjobb Cilicbe, remélem most meg tudom állítani

– mondta a karrierje 29. GS-döntőjére készülő svájci.

Eredmény, Wimbledon, elődöntő Roger Federer (SUI) – Tomas Berdych (CZE) 7:6, 7:6, 6:4