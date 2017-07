Csapatot keres a Real Madridot is megjárt vb-ezüstérmes holland labdarúgó

Régóta pusmogtak róla, péntek este hivatalossá vált: a 33 éves egykori Real Madrid alapember, 2010-ben az Interrel Bajnokok Ligáját, a holland válogatottal vb-ezüstérmet nyerő Wesley Sneijder felbontotta szerződését a török Galatasarayjal, írja az ESPN. A török klub a portál szerint azt írta, közös megegyezés előzte meg a szakítást. Mindez állítólag azért is történt meg most, mert múlthéten a holland középpályás ügynöke nyíltan beszélt egy olasz csapattal való (Sampdoria) tárgyalásokról.

Források azt is elmondták az ESPN újságírójának, hogy a következő szezontól az MLS-ben – tehát az amerikai bajnokságban – új csapatként bemutatkozó Los Angeles FC is sorban áll a 131-szeres holland válogatottért.

