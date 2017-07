Megint lesújtott Wimbledon meglepetésembere

Sam Querrey egy évvel ezelőtt az akkor csúcson lévő Novak Djokovicot győzte le a füves Grand Slamen, most újabb nagy meglepetést okozott. Az amerikai teniszező kétszer is szetthátrányba került Andy Murray ellen, ám mindkétszer kiegyenlített, majd a döntő szettet is besöpörte (3:6, 6:4, 6:7(4), 6:1, 6:1).

Querrey életében először jutott GS-elődöntőbe. A negyedik játszmában 0:1 után zsinórban kilenc gémet nyert, miközben Murrayt egyre jobban hátráltatta a csípősérülése. A ranglistán 28. kaliforniai játékos 27 ászt ütött, az első szerváinak átlagsebessége 199 km/óra volt. Így:

Querrey az elődöntőben a szintén ötszettes Marin Cilic–Gilles Müller csata győztesével találkozik majd.