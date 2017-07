Egészen hihetetlen meccsen kapott ki Rafa Nadal Wimbledonban

A negyedik helyen kiemelt Rafael Nadal a Fucsovics Mártont az első körben legyőző Gilles Müllerrel találkozott a wimbledoni tenisztorna negyedik fordulójában. Természetesen a spanyol játékos számított a meccs esélyesének előzetesen, így elég nagy meglepetés volt, hogy az első szettben luxemburgi ellenfele brékelte, majd 6-3-ra a felvonást is megnyerte. Nadal először veszített szettet idén Wimbledonban, sőt, ha a Grand Slameket nézzük, 28 megnyert játszma után bukott először.

A meccs előtt Nadal lefejelte az ajtófélfát:

A második szettben Nadal 4-3-ra vezetett és két bréklabdája is volt, ám ezeket nem tudta értékesíteni, Müller hozta a saját adogatását. Ezután fogadóként remekelt, majd kiszerválta a szettet, így már 2-0-ra vezetett a nyert játszmák tekintetében.

Volt egy ilyen egészen elképesztő labdamenet a második szettben:

Rafa Nadal se acaba de marcar el mejor punto de #Wimbledon. Impresionante (via @movistartenis) pic.twitter.com/DAlYpxp2S3 — José Morón (@jmgmoron) 2017. július 10.

A harmadik felvonásban jött el a fordulópont, Nadal tudott brékelni, 5-2-re is vezetett, így magabiztosan húzta be a szettet. Jellemző arra, hogy mennyire szoros volt a meccs, hogy a negyedik játékrészben is egy brék volt a kulcsmomentum, 2-2-nél Nadal került előnybe, így döntő szettre mentette a mérkőzést.

Hihetetlenül szoros volt az ötödik szett is, adogatóként szinte alig hibáztak a játékosok. 4-4 után Müller semmire hozta a saját szervagémjét, Nadal a kiesés szélére sodródott. Két meccslabdát is hárítania kellett, de kiegyenlített. 6-6-nál Nadalnak volt bréklabdája, de nem sikerült értékesítenie. 9-9-nél maratoni gémet játszottak a Nadalék, a spanyolnak négy bréklabdája is volt, Müller azonban mindegyiket hárította, és ha nehezen is, de hozta a saját adogatását. Nadal a későbbiekben még két meccslabdát hárított,

de az ötödiket nem sikerült, 15-13-ra veszítette el a döntő szettet. Gilles Müller 4 óra 47 perces maratoni küzdelemben aratta pályafutása legnagyobb sikerét.

Közben Roger Federer könnyedén jutott tovább. A svájci klasszis – aki pályafutása során már hét alkalommal nyerte meg a wimbledoni tornát – a bolgár Grigor Dimitrov ellen győzött három szettben, 1:40 óra alatt a hétfői nyolcaddöntőben. A mérkőzésen végig irányító és magabiztos Federer idén még játszmát sem veszített Wimbledonban.

Federer 2003 óta csak egy alkalommal – 2013-ban – nem tudott bejutni legalább a nyolc közé. A győztesnek járó trófeát viszont 2012 óta nem emelhette magasba, azóta két vesztes döntője van: 2014-ben, majd 2015-ben is a szerb Novak Djokovictól kapott ki.

A címvédő Andy Murray a francia Benoit Paire-t győzte le. A hazai kedvenc megszakítás nélkül tizedszer jutott el Wimbledonban legalább a nyolc közé, háromszor döntőt játszhatott, kétszer (2013, 2016) pedig megnyerte a tornát.

A nőknél kiesett a világelső, Venus Williams és Johanna Konta pedig továbbjutott, utóbbi ráadásul egy 1984 óta tartó átoknak vetetett véget.

Eredmények – Wimbledon, férfi egyes, nyolcaddöntők Müller (luxemburgi, 16.)-Nadal (spanyol, 4.) 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 15:13

Federer (svájci, 3.)-Dimitrov (bolgár, 13.) 6:4, 6:2, 6:4

Berdych (cseh, 11.)-Thiem (osztrák, 8.) 6:3, 6:7 (1-7), 6:3, 3:6, 6:3

Murray (brit, 1.)-Paire (francia) 7:6 (7-1), 6:4, 6:4

Querrey (amerikai, 24.)-Anderson (dél-afrikai) 5:7, 7:6 (7-5), 6:3, 6:7 (11-13), 6:3

Cilic (horvát, 7.)-Bautista (spanyol, 18.) 6:2, 6:2, 6:2

Raonic (kanadai, 6.)-A. Zverev (német, 10.) 4:6, 7:5, 4:6, 7:5, 6:1