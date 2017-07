Babosék döntő szettben kaptak ki Wimbledonban

Babos Tímea és Andrea Hlavacková negyedik helyen kiemelt párosa a harmadik körben búcsúzott a wimbledoni tenisztorna női párosversenyétől. Babosék a magyar játékos korábbi párostársával, Kristina Mladenoviccsal, valamint a francia játékos új partnerével, Szvetlana Kuznyecovával találkoztak és bár az első szettet elveszítették 6-3-ra, a második rövidítésben megnyerték.

A harmadik szett elég hektikus volt, öt brék is volt, ebből hármat Mladenovicék mutattak be, ezúttal is 6-3-ra nyertek, így ők jutottak be a negyeddöntőbe.

Babos egyesben az első körben búcsúzott Wimbledontól.

Eredmény – Wimbledon, női páros, nyolcaddöntő Szvetlana Kuznyecova, Kristina Mladenovic (orosz, francia)-Babos Tímea, Andrea Hlavackova (magyar, cseh, 4.) 6:3, 6:7 (3-7), 6:3

Fotó: MTI/EPA/Nic Bothma