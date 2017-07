Wimbledon: Fucsovics Márton kiesett

Fucsovics Márton három szettben kikapott hétfőn a 16. helyen kiemelt luxemburgi Gilles Müllertől a wimbledoni teniszbajnokság első fordulójában. A magyar játékos annak köszönhetően jutott szabadkártyához, hogy bő egy hete megnyerte az észak-angliai Ilkleyben rendezett challenger-tornát.

A világranglistán 109. Fucsovics először lett főtáblás a londoni Grand Slam-tornán, melyet juniorként megnyert 2010-ben. Előzőleg 2002-ben volt magyar férfi főtáblás Wimbledonban, éppen a jelenleg az ő edzőjeként dolgozó Sávolt Attila. A 25 éves Fucsovics karrierje során másodszor került GS-főtáblára, tavaly a US Openen szerepelt a legjobb 128 között.

Ami a 34 éves Müllert illeti, a világranglista 26. helyezettje pályafutása során két tornát nyert, de mindkettőt idén: előbb Sydneyben, majd a hollandiai ‘s-Hertogenboschban, utóbbit füvön. Wimbledonban eddigi legjobbja a harmadik forduló volt 2005-ben és 2011-ben. A két játékos korábban egyszer találkozott egymással, a 2013-as Davis Kupa-párharcban a balkezes luxemburgi három szettben nyert a budapesti Elektromos Csarnokban.

Az erőviszonyokat szemléltette az is, hogy míg Müller már csaknem 5 millió dollárt teniszezett össze, addig Fucsovics egyelőre 458 111 dollárnál tart. A hétfői meccs első és második játszmája is kiegyenlített küzdelmet hozott, de a rivális az elsőben 5:5-nél, a másodikban pedig 2:2-nél brékelt, s ez elég is volt ahhoz, hogy 49, majd újabb 38 perc alatt kétszettes előnybe kerüljön. A harmadik játszma első játékát Fucsovics rögtön elvesztette adogatóként, majd Müller 4:2-nél ismét elvette a szervajátékát, ezzel végleg eldőlt a mérkőzés, amely 1 óra 57 percig tartott.

Wimbledon – 1. forduló (a 64 közé jutásért), végeredmény: Gilles Müller (luxemburgi, 16.)-Fucsovics Márton 7:5, 6:4, 6:2