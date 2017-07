P&G: Új lehetőségek a jövő bajnokainak

Vajon köztük vannak a jövő bajnokai?

A Procter&Gamble idén a TESCO Magyarországgal együttműködve új kampányt indított, amely a Magyar Úszó Szövetség A Jövő Bajnokai programjában résztvevő fiatal úszókat támogatja. A július 1-től augusztus 14-ig tartó programhoz most bárki csatlakozhat: a P&G termékek, többek között az Always, Ariel, Gillette, head&shoulders, Jar, Lenor, Oral-B, Old Spice és Pampers márkák TESCO áruházakban történő vásárlásából befolyt összegből a vállalat egyrészt a fiatal hazai úszótehetségek, másrészt az úszás szempontjából elmaradottabb területeken élő gyermekek támogatásához járul hozzá.

A magyar úszósport méltán büszke hagyományaira és sikereire. Bár az úszás az egyik legelterjedtebb sportág az országban, folyamatos támogatásokra és fejlesztésekre van szükség, hogy a mai fiatal úszótehetségeknek is lehetősége legyen a jövőben bajnokokká válniuk.

A Procter&Gamble legújabb jótékonysági programjának keretében kisfilmet készített az idei miskolci országos bajnokságra készülő Győri Úszó SE utánpótlásának tagjaival. A 11-12 éves cápa korosztály fiatal úszóinak lelkesedése, kitartása és úszás-szeretete a felnőtt sportolók számára is példamutató.

– A Magyar Úszó Szövetség egyik célja úgy elősegíteni a legkisebbek úszástanulását, hogy ők idővel akár a legnagyobbak sorába léphessenek. – mondja Dr. Bienerth Gusztáv, a Magyar Úszó Szövetség elnöke. – A Jövő Bajnokai program kiváló koncepció arra, hogy a ma még kiskamasz gyermekek valóban Európa élvonalbeli versenyzőivé, sőt világbajnokokká serdüljenek. A legnagyobb hiány a vízfelület, de azon vagyunk, hogy minél több segédeszközzel, felszereléssel támogassuk az úszókat az ország szegényebb régióiban is. Éppen ezért is fogadunk örömmel minden támogatást, amit a jövő kis bajnokaira tudunk fordítani.

– Az úszás, mint minden sport, jelentős személyiségfejlesztő hatással bír, és sok mindenre megtanít: akaraterő, tisztesség, állhatatosság, viselkedéskultúra. – állítja Dr. Lénárt Ágota egyetemi docens, a Testnevelési Egyetem Pszichológia és Sportpszichológia tanszékének vezetője. – A sportoló gyermekek személyisége másként fejlődik: szívósabbak, kitartóbbak és általában sikerorientáltak lesznek.

– A P&G elkötelezett, hogy termékeivel és programjaival jobbá tegye a gyerekek, fiatalok és családjuk mindennapjait. – mondja Roman Vilkus, a Procter&Gamble Magyarország ügyvezetője. – Büszkén támogatunk minden olyan kezdeményezést, amely az egyik legfontosabb értéket helyezi előtérbe: a gyermekek egészséges fejlődését. Hisszük, hogy az idei programunkkal nemcsak a hazai fiatal úszótehetségeket támogatjuk, de esélyt adunk a rászoruló gyermekeknek is bekapcsolódni a sport vérkeringésébe.