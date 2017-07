Kézi-BL: Itt már nem is harc lesz, hanem háború

Pénteken kisorsolták a női és a férfi kézilabda Bajnokok Ligája 2017-/18-as szezonjának csoportbeosztásait, és a magyar csapatok rendesen belehúztak, egytől-egyig kemény ellenfeleket kaptak.

A női mezőnyben a címvédő győriek az előző idényhez hasonlóan az orosz Rosztov-Donnal és a dán Midtjyllanddal is összekerültek a B csoportban. A francia Bresttel lesz teljes ez a négyes, azaz kijelenthető: bivalyerős kvartettbe került a Győr.

– mondta Szabó Tamás, a klub kommunikációs és nemzetközi igazgatója az európai szövetség honlapjának.

A Ferencvárosra a BL-ezüstérmes Vardar Szkopje, a Larvik, és a második selejtezőkör győztese – vélhetően a Thüringer – vár majd. Elek Gábor szerint a Vardar egyértelműen kimagaslik a négyesből, de a többiek között kiegyenlített verseny lesz.

– mondta a Ferencváros vezetőedzője a fradi.hu-nak.

Az előző idényben bronzérmes Telekom Veszprém a két évvel ezelőtti első Kielcével, a PSG-vel (amelytől kikapott az idei elődöntőben), az Aalborggal, a Breszttel, a Celjével, valamint két német együttessel, a Flensburggal és a Kiellel került azonos csoportba, azaz nem számíthat könnyű összecsapásokra. Érdekesség, hogy a veszprémiek új vezetőedzője, Ljubomir Vranjes a Flensburgtól érkezik.

– mondta Vranjes a bakonyiak klubhonlapjának.

A másik nyolcasba sorsolt MOL-Pick Szeged – amely az elmúlt szezonban negyeddöntőig jutott – a kilencszeres bajnok Barcelona és a címvédő Vardar Szkopje mellett a Löwent, a Wisla Plockot, a Kristianstadot és Nantes-ot kapta.

Nem lehetett azt várni, hogy gyenge csapatokkal találkozunk, ebben a mezőnyben nincs is ilyen. Több olyan gárdával is összefutunk, amellyel az előző idényben is hatalmas harcban álltunk. A csoportunkban az első és a második helyért nem is harc, szinte háború lesz, és nagyon szeretném, ha ebben mi is részt vennénk. A német bajnokkal is újra találkozunk, de ezek már hagyományos ütközetek…