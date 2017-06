Conor McGregor már rég megnyerte a Floyd Mayweather elleni meccset

Nem ököllel, szájjal fogják vívni az év leginkább várt és legérdekesebb küzdősportgáláját, ami nemcsak a nagy pénzről, hanem annál sokkal többről szól.

2015 óta arra várt a világ, hogy vajon lesz-e bármi a Floyd Mayweather Jr. – Conor McGregor csúcsmeccsből. Az amerikai ökölvívó már visszavonult (49-0-s mérleggel), az ír ketrecharcos pedig elsőként két külön súlycsoportban is egyszerre volt világbajnok a UFC-ben.

Talán már mindenki legyintett az egészre, de pár napja, június 14-én bejelentették:

létrejön a várva várt összecsapás, augusztus 26-án, Las Vegasban csap össze napjaink két legnagyobb küzdősportolója.

A meccs csak hab a tortán

„Nem csak egy meccsről van szó, hanem két világ összecsapásáról. A világ két legjobb sportolójáról a saját műfajában. Kérdezték tőlem, hogy van-e esély, hogy rossz legyen a meccs.

Igazából a mérkőzés ebből a szempontból a hab a tortán, az i-re a pont.

Az amerikai show-biznisz és mind a két sport arra szakosodott, hogy a felvezetésnek nagyobb show-értéke van, mint magának a mérkőzésnek. Ami a nagy sztori, hogy senki sem tudja, mi fog történni. Azért tesznek le nagy összegeket, mert a felvezető két hónap az, ami eladja magát a mérkőzést is, meg az érdeklődést fenntartja” – mondta a 24.hu-nak a világjátékok-győztes és világbajnoki ezüstérmes karatés, S. Kovács Ádám, aki MMA-szakértőként a Sport TV képernyőjén is látható.

Példaként említette Mayweather Manny Pacquiao elleni összecsapását, amit mindenki az évszázad bokszmeccseként harangozott be, aztán a várakozástól messze elmaradtak az izgalmak. Az amerikai 12 menetben nyert, egyhangú pontozással. A találkozóig vezető időszak viszont tényleg ritkán látható várakozással telt, a beharangozó felvételeket is milliók nézték meg, az igazi show-műsor tulajdonképpen a meccs előtt volt.

A trash talk ereje

Ha már felvezetés, egy-egy nagy küzdősportos mérkőzést általában nagy adok-kapok előz meg, ami a nyilatkozatokat illeti. Elég csak felemlegetni Tyson Fury és Vlagyimir Klicsko 2015-ös összecsapását, amikor a britek nehézsúlyú ökölvívója megállás nélkül támadta az ukránt, de nem csak az interjúk során, hanem a Twitteren is igyekezett bosszantani ellenfelét. Neki akkor ez bejött.

És Fury, ha nem is kispályás, de azért elmarad Mayweathertől és McGregortól ezen a téren. Az amerikai a boksz, az ír az MMA legnagyobb trash talkere, utóbbi a bejelentéskor már a korával zrikálta ellenfelét és Floyd Mayweather Sr.-ről tett ki képet.

THE FIGHT IS ON. Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) által megosztott bejegyzés, 2017. Jún 14., 14:21 PDT

S. Kovács szerint már eleve a trash talknak köszönhető, hogy létrejött a meccs. Amikor McGregor 2015-ben elkezdett arról beszélni, hogy ő bizony bunyózna Mayweatherrel, akkor az ökölvívó lehet még nem is tudta, hogy kiről van szó. Ezért is nagy sikersztori a mostani mérkőzés, mert ők ketten nem csak a saját területük legjobbjai, de a küzdősportokban a legnagyobb aurával rendelkeznek a maiak közül, és nekik a legcsípősebb a nyelvük.

Arról kevesen beszélnek, hogy a megelőző sajtóeseményeken ki fog jobban belemászni a másik fejébe. Az igazi bunyó nem is ököllel, hanem szájjal fog zajlani. Ha McGregor teljesen kihozza a sodrából Mayweathert, aki aztán a meccsen meg nekiesik, akkor az ír kiütheti. Viszont, ha olyat látunk, amilyet talán soha, hogy a McGregor csinál hülyeségeket, mert belemásztak a fejébe, akkor elég könnyű célpont lehet. És ez a része még el sem kezdődött.

McGregor tényleg teljesen esélytelen?

Nem mindenki örül annak, hogy lesz Mayweather – McGregor meccs, mert azért mégis két különböző küzdőstílus képviselői találkoznak, de az ökölvívás szabályai szerint rendezik majd az összecsapást: 12 menetre van kiírva és 10 unciás kesztyűket fognak majd használni. Ez azért egyértelműen Mayweathernek kedvez, szóval gyakorlatilag mindenki biztos a győzelmében.

De nem árt leszögezni, hogy McGregornak ökölvívásban sokkal több esélye van, mint Mayweathernek ketrecharcban.

Az MMA-nak az egyik része az ökölvívás. Mcgregor esetében az ütések pontossága, és az a reach, ütőtávolság, ami neki van, abban ő nagyon jó. És a saját súlycsoportjaihoz mérten ő nagynak számít

– mondta S. Kovács.

Ő az MMA-t az öttusához hasonlította: az öttusázók sem lesznek például csak úszásban olimpiai bajnokok. Ők nem egy sportban nagyon jók, hanem ötben jók. Ez igaz a ketrecharcosokra is. McGregor ráadásul boksszal kezdett, az oktagonban is kiváló állóharcban. Novemberben volt az utolsó mérkőzése, már akkor arról beszélt, hogy azután valami újra fog felkészülni.

Lehet, már akkor tudták, hogy létrejön ez a meccs. Egy éve ökölvívásra készül, tehát nem az lesz, hogy most bejelentették a meccset, aztán két hónap alatt próbál meg felkészülni. Már egy jó ideje erre készülnek.

Azt is mondta, szerinte amiatt is van esélye az írnek, hogy teljesen máshonnan közelíti majd meg a Mayweather elleni mérkőzést, mint akármelyik ökölvívó.

Ha engem például megkérsz, hogy álljak le bunyózni Balzsay Karcsival, akkor egy valamit nem fogok csinálni: bokszolni. És itt most a mozgáskultúrára gondolok, nem fogok rúgni, nem fogok dobni, de karatésen fogok ütni, mert ehhez értek. És ilyet Mayweather még nem látott, mert mindig csak bokszolókkal állt szemben, akik mindig ugyanúgy ütöttek, mint ő.

Veszélyben az ökölvívás királysága

Az MTK karate-szakosztályát vezető S. Kovács Ádám szerint egyébként van némi félsz a bokszdrukkerekben, ezért is vannak negatív hangok a találkozó kapcsán. Olyan szerinte nincs, hogy valaki szereti az MMA-t, de nem szereti az ökölvívást, fordítva viszont már akad példa bőven. És épp az utóbbi tábor tart attól, hogy az MMA leszoríthatja a trónról az ökölvívást.

S. Kovács azzal érvelt, hogy bár mindig is az ökölvívás volt a küzdősportok királya, de szerinte manapság már nem lehet bokszoló a legjobb küzdősportoló, mert csak a kezüket használják, miközben a ketrecharc például arra épül, hogy a különböző küzdőszellemek összecsapnak egymással. Azaz mindenre fel kell készülni, nem csak az ütésekre. Az ökölvívásnak az utóbbi években megkopott a fénye is, nincsenek már olyan globális sztárok, mint anno Muhammad Ali vagy Mike Tyson, miközben a ketrecharc tör fel.

A UFC szervezetet tavaly például 4 milliárd dollárért adták el, ami példa nélküli. Úgyhogy szerinte reális az, hogy a ketrecharc hamarosan leválthatja az ökölvívást, mint a küzdősportok királyát.

McGregor nem fogja szétrúgni Mayweathert

Viszont a fentihez is kell, hogy McGregor észnél legyen. A drukkerek nagyban találgatják a lehetséges forgatókönyveket és a leghajmeresztőbb talán az, hogy McGregor magasról tesz mindenre, bemegy a ringbe, szétrúgja vagy földre viszi Mayweathert és felmarkolja a pénzt.

Ez nem fog bekövetkezni.

A szerződésbe foglalták, hogy amennyiben az ír túllép az ökölvívás szabályain, az büntetőjogi eljárást von maga után, azonnal el is viszik a rendőrök. És a pénzét sem kapja meg. S. Kovács szerint ez nem csak az anyagiak miatt nem érné meg neki, hanem a renoméja miatt sem, az MMA-nak pedig különösen rosszul jönne. Nekik az a legjobb, ha McGregor saját területén győzné le Mayweathert, ami az ökölvívás.

Sokan most is azt mondják, hogy a ketrecharc a primitív idióták sportága, pedig ez igenis egy nagyon komoly felkészüléssel járó és komoly agyat kívánó sport. Egy ilyen megmozdulással sok olyan nézőt veszítene a sportág, akit most megnyerhetne.

Conor McGregor és a UFC már akkor nyert ezen a meccsen, amikor létrejött

Eleinte a nagyközönség nem ismerte McGregort, csak, hogy valami ketrecharcos összecsapna Mayweatherrel. Semmi realitása nem volt az egésznek, aztán csak összejött a bunyó, ami nagyon jó reklám McGregornak és a UFC-nek is. Még akkor is, ha esetleg az első menetben kiütik az írt, mert hát mégiscsak egy olyan bokszolóval találkozik, aki az utóbbi évek legjobbja, 49-0-s mérleggel vonult vissza 2015-ben. Szóval a bokszolók sem bírtak vele.

Ha kiütik az első menetben, akkor is 100 millió dollárt keres, ha pontozás lesz, akkor is, ha ő nyer, akkor is. Mayweathernél nem ez a helyzet, ott sok veszíteni való van. Nem csak a saját rekordja miatt, hanem a sportága miatt is. Mert milyen lenne, ha a minden idők legjobbjának hitt bunyóst, akit soha semelyik ökölvívó nem tudott elverni, egy másik sportágból érkező győzne le.

Ha McGregor nem akar Phelpsszel úszni, lehet folytatás

S. Kovács Ádám szerint egyetlen esetben áll meg ez a történet egyetlen felvonásnál: ha dögunalmas lesz az augusztusi, Las Vegas-i meccs. Ha McGregor 12 meneten át űzi Mayweathert, de semmi esélye nincs, sima pontozás lesz a vége, a nézők pedig a találkozó felétől azon gondolkodnak, mire is fizettek ki egy vagyont.

Csak az unalomfaktor, ami megölheti ezt az egészet. Viszont Conor soha nem unalmas.

Márpedig, ha valóban nem fullad unalomba a mérkőzés, akkor bizony készülhetünk a folytatásra. Erre mondta S. Kovács, hogy ha McGregor nem találja ki, Michael Pheplsszel akar úszni (aki egyébként hamarosan cápákkal fog versenyezni), akkor nincs nagyobb üzlet a Mayweather elleni meccseknek. Mindketten ebből tudják kiszedni a legtöbb pénzt, és belátták, hogy szükségük van egymásra.

Hülyék lennének erről nem lehúzni annyi bőrt, amennyit csak lehet.

De ez nem csak a pénzről szól

I bet on @isaiahthomas today! ☘️ #TMT Floyd Mayweather (@floydmayweather) által megosztott bejegyzés, 2017. Máj 2., 22:17 PDT

Ezek után az emberben joggal merül fel, hogy ez az egész csak arra megy, hogy a két sportoló minél nagyobbat szakítson. A Forbes cikke szerint például Mayweather alsó hangon is 100 millió dollárt, McGregor pedig 75-öt fog kaszálni, de vannak olyan számítások, ami szerint az amerikai 400 milliót, az ír pedig legalább 127 milliót fog keresni. De butaság lenne leegyszerűsíteni az egészet csak a pénzre.

Sokan azt mondják, ennek nincs is sportértéke és inkább csak bizniszről szól. De nem mondhatod azt, hogy ez csak üzlet, ha a világ két legjobbja feszül egymásnak két sportágból. Itt mind a két sportoló mögött hihetetlen teljesítmény van.

Inkább úgy kell tekinteni erre, mintha Cristiano Ronaldo kihívná Usain Boltot egy 40 méteres futásra, mondja S. Kovács. Érdekes verseny lenne, mert bár mindenki Boltot mondaná egyértelmű esélyesnek, a portugál labdával is elképesztően gyors, anélkül még gyorsabb lenne. Itt is az van, hogy McGregor üt, rúg, dob és még földharcol is, és így is majdnem olyan jó bunyós, mint Mayweather.

Hogy ökölvívásban van-e olyan jó, mint Money Mayweather, az augusztus 26-án, Las Vegasban kiderül.