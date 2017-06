Egy ponttal veszítette el az Eb-nyolcaddöntőt a női kosárlabda-válogatott

A magyar női kosárlabda-válogatott két vereséggel és egy győzelemmel zárta a csehországi Európa-bajnokság csoportkörét, amellyel bejutott a legjobb 12 közé, de a nyolc közé jutásért játszani kellett, ahol Olaszország volt az ellenfél.

A Királyváradon (Hradec Králové) rendezett mérkőzés jól indult a mieink számára, 2-2 után Krivacsevics két kosarával, valamint Fegyverneky triplájával 9-2-re vezettünk. Hat és fél perc után volt 11-5 is az állás, de a negyed végén egy remek védekezésnek köszönhetően sikerült két pontot megőrizni az előnyből (14-12).

A második tíz perc sajnos nagyon rosszul sikerült, mindössze hét pontot sikerült dobni, míg az olaszok egyre jobban elkapták a fonalat. Nagyjából kilenc percig pontot sem dobtunk, amikor Vandersloot dobott egy duplát, majd Krivacsevics oldott meg egy szituációt egy az egyben (21-26). A félidő utolsó másodpercében még elhelyeztek egy triplát, amellyel 29-21 állt az eredményjelzőn.

Az első húsz percben 14 hárompontos kísérletünk volt, de ebből csak egy ment be (7%), míg ők háromból kettőt bedobtak (67%). Héttel több lepattanót szereztek (23-16), de az betudható annak, hogy sokkal több rádobásunk volt.

A harmadik negyed elejét is a kapkodás jellemezte, ebből pedig Stefan Svitek tanítványai jöttek ki jobban. Medgyessy duplájával sikerült újra utolérni őket (29-29), de négy perc után ők is betaláltak. Sikerült tartani a jó játékot, a félidő felénél már mi vezettünk három ponttal (34-31). Másfél perccel a vége előtt mindkét csapat több perces pontcsendet tört meg, szerencsére ebből mi jöttünk ki kicsivel jobban, így hat ponttal mentünk az utolsó negyed kezdete előtt (40-34).

A záró negyed elején is sikerült fenntartani a jó védekezést, ebben viszont javultak az olaszok is. Hét perccel a vége előtt egy triplával feljöttek öt pontra (44-39). Támadásban nagyon megálltunk a harmadik negyedhez képest, ezt kihasználva két pontra zárkóztak, majd öt perccel a vége előtt ki is egyenlítettek (44-44).

Raksányi kosarával megint nálunk volt az előny, de Dotto triplája után átvették a vezetést (46-47). Sottana büntetőivel már 49-46 volt oda, két perccel a vége előtt Fegyverneky csak egy ponttal tudta közelebb hozni a mieinket (47-49). 45 másodperc volt hátra, amikor Vandersloot rontott.

Az utolsó 20 másodperceben egy egyértelmű faultot nem vettek észre a bírók, így ők jöhettek, de mindkét büntetőt kihagyták. Az utolsó támadásnál elveszítettük a labdát, így nem sikerült az egyenlítés.

Magyarország számára így véget ért az Eb, az olaszok Belgiummal játszanak a negyeddöntőben.

Eredmény – Női kosárlabda Európa-bajnokság, nyolcaddöntő Magyarország – Olaszország 48-49 (14-12, 7-17, 19-5, 8-15)