Bacskai: A tíz menet alatt kiderült, hogy szombat este több volt bennem

Bacskai Balázs az elmúlt bő egy évtized legsikeresebb amatőr ökölvívója volt, számtalan Magyar bajnoki arany után, szerzett világbajnoki címet a juniorok között (2006), felnőttként Európa-bajnoki aranynak örülhetett (2010), s részt vett a riói ötkarikás játékokon (2016) is.

Szombaton az addig veretlen Harcsa Norbert ellen debütált profiként, ráadásul azonnal címmérkőzésen – amit meg is tudott nyerni. A tíz menetes mérkőzésen a hozzáértők egyöntetű véleménye szerint remekül teljesített.

A harmadik menettől azt gondoltam, hogy simább lehet, de le a kalappal Harcsa Norbi előtt, mert többször úgy éreztem, hogy meg van csípve, és esetleg be tudom idő előtt fejezni a mérkőzést, de nem tudtam hamarabb lezárni a meccset. Nagyon jó összecsapás volt, ellenfelemnek ezúton is gratulálok. Úgy érzem maximálisan sikerült kihasználnom a rendelkezésemre álló rövid felkészülési időt, és úgy gondolom, hogy az állóképességem is jobbnak bizonyult. A tíz menet alatt kiderült, hogy szombat este több volt bennem. Minden pillanatát élveztem a szombat estének.