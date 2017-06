Csak szuperrekordokkal tudták LeBron Jamesék legyőzni a Warriorst

Már biztos, hogy nem lesz söpréssel bajnok a Golden State, miután a címvédő 137-116-ra megnyerte a negyedik meccset.

Amikor a Golden State Warriors az NBA-nagydöntő első clevelandi mérkőzését is megnyerte és már 3-0-ra vezetett a párharcban, akkor az embernek az az érzése támad, hogy tényleg verhetetlen ez a csapat. 15-0-val álltak azután, és bár LeBron James szenzációsan játszott, egyedül még ő is kevésnek bizonyult Kevin Duranték ellen.

Magyar idős zerint szombaton hajnalban aztán minden, de tényleg minden bejött a Cavsnek. Jamesnek a meccs közben még volt egy támadása, amikor saját magának adott asszisztot a palánk segítségével.

Dobtak az első negyedben 49 pontot, ez rekord a döntőkben.

Az első félidőben összesen 86 pontig jutottak – ez is csúcs.

Bedobtak 19 triplát, a fináléban korábban egy csapat sem volt erre képes.

LeBron James 31 pontot, 11 asszisztot és 10 lepattanót szerzett, ez pedig az NBA-nagydöntőkben már a kilencedik tripla-duplája volt, amivel a legendás Magic Johnsont előzte meg az örökrangsorban.

Jött most 40 pont Kyrie Irvingtől is, 23 Kevin Love-tól, miközben a másik oldalon most csak a 35 pontig jutó Durant villogott. Viszont a GSW még mindig 3-1-re vezet a párharcban, és persze már tele van a net a zrikával, miszerint tavaly is ez volt a helyzet (Jamesék aztán heroikus küzdelemben megnyerték a döntőt), még mindig elképzelhetetlennek tűnik, hogy ne a Warriors legyen a bajnok. De ezzel a clevelandi győzelemmel a bajnokavatás elnapolva és kifejezetten érdekes ötödik mérkőzés elé nézünk. (Fotó: Europress/AFP/Gregory Shamus)

Eredmény – NBA-döntő, 4. mérkőzés Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors 137-116 (49-33, 37-35, 29-28, 22-20)

legjobb dobók: Irving 40, James 31, Love 23, Smith 15, illetve Durant 35, Green 16, Curry 14, Thompson 13 A négy győzelemig tartó párharc állása: 3-1 a Golden State javára.