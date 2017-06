Fürjes Balázs: Példátlan gyorsasággal felépítettük a világ legjobb versenyuszodáját

Nem fogja elérni a vizes-vb költsége három év (2015, 2016, 2017) során évente a magyar költségvetés 0,25 százalékát. A felújítások és építkezések jelentős részére egyébként is szükség volt, a rendezés csak kikényszerítette azokat. A Duna Aréna 21 milliárdba került és a vb után bárki használhatja majd, a Puskás-stadion felépítésének véghatárideje 2019. Mindezekről Fürjes Balázs, a kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos beszélt a Sport TV Mai helyzet című műsorában.

A Duna Arénáról azt tudjuk elmondani, hogy határidőn belül, példátlan gyorsasággal, költségkereten belül, egyetlen fillér növekedés nélkül felépült. 2015 tavaszán tartottunk egy közbeszerzési pályázatot, ezen a legolcsóbb ajánlat 49 milliárd Ft volt, abból 10 milliárd az áfa, ami már vissza is jött a költségvetésbe. Ebből a 49 milliárd forint mínusz áfa költségből építettünk a 21 milliárdos Duna Aréna mellett gátat Angyalföldön, bontottunk, közműmunkákat végeztünk, terveztünk. Ebből az Aréna 21 milliárd forint volt. Ez ennyi volt 2015 áprilisában, amikor a legolcsóbb ajánlattal megnyerte a cég, amelyik felépítette, ezt hagyta jóvá egy nyilvános kormányhatározat, a közbeszerzés dokumentumai is nyilvánosak voltak, a nyilvános szerződés is ezt az összeget tartalmazta