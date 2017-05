Nagy Viktor a BL-győzelem után: A látszat csal, mi szolid srácok vagyunk

Szombaton nagyszerű játékkal nyerte meg a Bajnokok Ligáját a Szolnok, Cseh Sándor tanítványai 10-5-re verték a címvédő Jug Dubrovnikot. Nagy Viktor volt a mezőny egyik legjobbja, 67%-os hatékonysággal védett a fináléban.

Visszafogottan ünnepeltünk. A látszat csal, mi szolid srácok vagyunk. A csapatvacsora után elmentünk picit bulizni, de nem maradtunk sokáig. Vasárnap még volt egy találkozó, ahol minden játékosnak ott volt a családja. Arra is tartalékolnunk kellett az erőnket.

-mondta a Borsnak a 32 éves portás, akit a sorozat legjobb kapusának is megválasztottak. Nagy Viktor a döcögős kezdésről is szót ejtett:

Nem úgy kezdtünk, ahogy elterveztük. Azt tudtuk, hogy agresszívan kezd a Jug, mi is ezt szerettük volna, de nem sikerült. Kétgólos hátránynál Cseh Sándor időt kért, és elmondta: jó lenne, ha keményebben játszanánk. Elkezdtünk vízilabdázni, és teljesen megfordult a mérkőzés. Amikor jól megy a játék, akkor beszűkül a tér, nem figyelek semmire, csak hogy kivédjem az ellenfél lövését. Számomra akkor tudatosult, hogy tízezer néző előtt játszunk, amikor úgy éreztem, megnyerjük a mérkőzést. Akkor ki-kipillantottam, és igyekeztem kommunikálni a közönséggel. Ezt ritkán csinálom, mert könnyen kizökkenhetek a meccsből. Nem lehet összehasonlítani a klubcsapatot a válogatottal. A nemzeti együttes teljesen más. Annyi csak a közös, hogy a Szolnokban és a válogatottban is nyerni szeretnék, de ne várja azt, hogy kijelentem: a BL-győzelem után miénk lesz a vb-arany is.