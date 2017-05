Újabb öt magyar érem, közte két arany a szegedi kajak-kenu Világkupán

A magyar versenyzők újabb öt érmet, két-két aranyat és ezüstöt, valamint egy bronzot nyertek a vasárnap délelőtti 200 és 500 méteres döntők során a Szegeden zajló kajak-kenu világkupa-versenyen. A szombati 1000 és 500 méteres döntők során ugyancsak öt érmet, három aranyat, illetve egy-egy ezüstöt és bronzot szereztek a magyarok, akik így a délutáni záró váltóversenyek előtt tíz dobogós hellyel állnak.

Vasárnap délelőtt 12 finálét bonyolítottak le, s ezek közül csak háromban – férfi C-2 500 és K-1 200 méteren, valamint női K-2 500 méteren – nem volt magyar hajó.

A legrövidebb táv döntői mindjárt egy magyar éremmel kezdődtek, a női kajakpárosok versenyében Hagymási Réka és Szabó Ágnes remek versenyzéssel szerezte meg a harmadik helyet az ukránok és az olaszok mögött. Mögöttük Kiss Blanka és Malcsiner Eszter duója érkezett be a negyedik helyen. Mindkét egység már a péntek délutáni előfutamból kvalifikálta magát a legjobbak közé, azaz a szombati középfutamot kihagyhatta.

Viszonylag friss páros vagyunk, de az előfutam után reménykedtünk egy jó helyezésben. Jól jött ki a lépés, közösen készülünk a válogatóra, meglátjuk mi lesz

– fogalmazott a parton Szabó Ágnes.

A női kenupáros, Bonyai Regina és a mindössze 15 éves Molnár Rebeka hatodik helye után a riói olimpikon Hajdu Jonatánért szoríthatott a Maty-ér közönsége. A Dunaferr 20 esztendős kenusa nagyot küzdött a döntőben, de végül leszorult a dobogóról, s a negyedik helyen végzett.

A női kajakosok hasonló számában aztán Lucz Dóra alaposan kárpótolta a szurkolókat, ugyanis a jó rajt után nagy csatát vívott az új-zélandi Aimee Fisherrel, majd némi meglepetésre meg is nyerte a számot, amely az olimpia műsorán is szerepel.

Nem nézelődtem, csak nyomtam. Nagyon örülök, hogy sikerült győznöm. Nagy előny volt számomra a hazai közönség, nagy biztatást kaptam tőlük. Ez az első érmem világkupáról, boldog vagyok

– értékelt a parton az UTE kétszeres U23-as világbajnok kajakosa.

A folytatásban a női kenusok 200 méteres egyes döntőjében Devecseriné Takács Kincső végig az élbolyban haladt, s előbb úgy tűnt, hogy harmadikként haladt át a célvonalon, de végül a célfotó másodiknak hozta ki.

Én úgy láttam, hogy mindkét kanadai előttem van, nagy fegyvertény, hogy az egyiket meg tudtam előzni

– mondta a győri kenus, aki elárulta: a futamra nem nagyon emlékszik. Hozzátette: tudja, hogy a rajtja jó volt, s a hátszélben próbált egy jó ritmust találni. Úgy tűnik, sikerült.

Ötszáz méteren a szombaton 1000 méteren győztes kajakos Kopasz Bálint jól kezdett, 250 méternél vezetett is, a végére azonban elfáradt, s ezúttal meg kellett elégednie az ötödik hellyel. A szám másik magyar indulója, Bárdfalvi Márk hetediként ért a célba.

A női kenupárosok fél kilométeres fináléjában ugyancsak két egységgel képviseltették magukat a magyarok, s közülük a Balla Virág, Devecseriné Takács Kincső duó uralta is a mezőnyt. Jól kezdtek, már féltávnál is ők vezettek, majd a második 250 méteren még növelték is az előnyüket, s ezzel megismételték a múlt heti, portugáliai vk-n aratott sikerüket. Lakatos Zsanett és Molnár Csenge ötödik lett.

Nem érzékeltem a többieket, csak örültem, hogy közeledik a cél. Nem tartalékoltunk semmit, az elején nyomtuk, ami a csövön kifér, s aztán még a hajrája is maradt erőnk. Maximálisan sikerült megvalósítanunk azt, amit elterveztünk

– fogalmazott Balla.

A program az 500 méteres kajaknégyesek döntőivel zárult. A férfiaknál ugyan két hazai egység is bejutott a legjobb kilenc közé, de az egyik egy betegség miatt végül nem állhatott rajthoz. A másik, Noé Zsombor, Tóth Dávid, Németh Viktor Máté és Mozgi Milán ötödikként zárt az erős mezőnyben.

A nőknél ott volt a rajtnál mindkét magyar négyes, s a várakozásoknak megfelelően közülük a rutinosabb, a Takács Tamara vezette Takács, Hagymási Réka, Fazekas-Zur Krisztina, Vad Ninetta kvartett teljesített jobban. Az új-zélandi csapat fölényesen nyert, de mögötte szoros csata alakult ki, s ebből a magyarok jöttek ki a legjobban. Másodikként zártak, mögöttük a spanyolok és a Racskó Fruzsina, Malcsiner Eszter, Szabó Ágnes, Szénási Zsófia négyes jött be a harmadik és negyedik helyen.

A szegedi regattán, amely az idei gyorsasági vk-sorozat második állomása, 66 ország versenyzői küzdenek.

Fotó: MTI/Kovács Tamás