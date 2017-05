Két évet várt erre a szakaszgyőzelemre

Szerdán rendezték a Giro d’Italia 17. szakaszát, a Tirano és Cazanei közötti 219 kilométeres, közepesen kemény hegyi szakaszt kellett megtennie a mezőnynek. Egy bő 20 fős csoport már a nap elején ellógott a mezőnytől, és bár többen próbálkoztak támadással az etap során, végül a francia Pierre Rolland járt sikerrel.

A 30 éves versenyző két év után nyert ismét szakaszt háromhetes versenyen.

Rolland 24 másodpercet vert a többiekre. Az összetettben éllovas bringások egy kupacban érkeztek be a célba közel nyolcperces hátránnyal, így továbbra is Tom Dumoulin vezet 31 másodperccel Nairo Quintana és bő 1 perccel Vincenzo Nibali előtt.

It’s an emotional moment for @PierroooRolland as he wins Stage 17 of the @giroditalia 👏👏👏 pic.twitter.com/YXU7E2TJwa

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) 2017. május 24.