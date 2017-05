Nadal amúgy is nagy király, salakon meg végképp

A hétszeres győztes Rafael Nadal bejutott a legjobb nyolc közé a római salakpályás tenisztorna férfi versenyében. A korábbi világelső, idén fantasztikus formában lévő mallorcai klasszis csütörtökön

az amerikai Jack Sockot búcsúztatta két sima játszmában, ezzel szezonbeli 17. salakpályás mérkőzésén sem talált legyőzőre.

