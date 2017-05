Marija Sarapova miatt áll a bál a női teniszben

A kedd bombahíre az volt a teniszvilágban, hogy Marija Sarapova nem kapott szabadkártyát a Roland Garrosra, így a 15 hónapos eltiltásából nemrég visszatért orosz klasszis biztosan nem lesz ott az év második nagy Gran Slamjén. A doppingvétséget elkövető orosz ügyében most a női teniszezők szervezetének, a WTA-nak a vezérigazgatója is megszólalt egy közleményben.

#WTA CEO Steve Simon’s statement in response to the FFT’s wildcard announcements for Roland Garros–> https://t.co/BsI0hVZf0H pic.twitter.com/rb7gFt1eNt

— WTA (@WTA) 2017. május 17.