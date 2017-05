Úszók újabb szexbotránya: mindennapos eset

A hétvégén ugyan úszóink Pozsonyban megnyerték a Négy nemzet olimpiai reménységeinek versenyét, de nem ez volt vezető hír, hanem a sportág újabb szexbotránya. Ráadásul most Kiss László, majd az MTK-s edző, Tóth Ramón ügyével ellentétben nem évtizedekkel, évekkel ezelőtti eset került nyilvánosságra.

A Népszava és a fullank.hu is arról számolt be, hogy a három hete befejeződött debreceni országos bajnokságon két utánpótláskorú úszó félre vonult egy kabinba, ahol az első hírek szerint szexuális aktust folytattak, miközben a fiú úszótársai mindezt a lány tudta nélkül rögzítették egy telefonnal. Utóbbi médium még a videót is leközölte.

Az ügy fókuszában nem a két fiatal versenyző szexuális kapcsolata áll, hanem annak rögzítése.

A kérdés az, hogy:

ki vette fel? Ki(k) és miért, hogy és hol osztotta(ták) meg a videót? Egyes médiumok milyen indíttatásból írták le gondolkodás nélkül a sportág több ezres szereplőtábora számára beazonosítható módon a kiskorúak monogramját, keresztnevét? Az egyik médium miért teszi közzé a felvételt mindenki számára elérhető módon? Végezetül, a magyar úszósport örökös lázadó elnökjelöltje, Hornyák Viktor milyen érdekből vezérelve hozta mindezt nyilvánosságra pont az újabb sportági közgyűlés előtt egy héttel?

Mindaz, amit a két fiatalkorú tett az országos bajnokság alatt a Debreceni Sportuszoda kabinjában, magánügy. Se a Magyar Úszó Szövetség, se a versenyzők klubjai nem tudnak mit kezdeni vele. Nincs is mit kivizsgálni rajta. A vizsgálatnak az aktus rögzítésére kell kiterjednie.

A 24.hu érdeklődésére a Magyar Úszó Szövetség kommunikációs vezetője úgy reagált, az eset hiába történt a szövetség által rendezett országos bajnokság alatt, a MÚSZ egyesületi ügyként tekint rá, várják a vizsgálati eredményeket.

A klubok is különböző módon kezelik az ügyet.

Azzal a versenyzővel, akinek a telefonjával a “főszereplők” tudta nélkül rögzítették a 13 másodperces videót, egyesülete szerződést bontott.

A videón szereplő fiú és a lány egyesületeinek képviselői kérdésünkre megerősítették, foglalkoznak az üggyel, de egyöntetűen tanácstalanul “tárták szét a kezüket”, mondván, mit lehet ilyenkor tenni? Az egyesületet nem érte sérelem, az amúgy tehetséges versenyzőiket egy héttel a hódmezővásárhelyi ifjúsági országos bajnokság előtt annyira megviselte az ügy, hogy eredmény nem várható tőlük. Miközben amit ők ketten csináltak, az akár mindennapos esetnek is nevezhető, alighanem nap, mint nap megtörténik lépcsőházakban, iskolákban, félreeső helyeken.

Úgy tudjuk, a leginkább kellemetlen helyzetbe hozott lány szülei nem tesznek feljelentést azok ellen, akik levideózták a légyottot. Ellenben azt fontolgatják, hogy sajtópert kezdeményeznek azon médiumok ellen, amelyek szerintük jogilag vétettek a vonatkozó jogszabályok ellen.

